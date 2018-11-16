İstanbul Havalimanı için 8 yılda 10 milyon ağaç dikilecek

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptıkları protokol kapsamında İstanbul Havalimanı gibi hayata geçirdikleri projelerde bir ağaç yerine 3 ağaç diktiklerini belirterek, "Ancak burada görevli şirket İGA bir ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi." dedi.

Turhan, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İGA iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleceğimizi Filizlendiriyoruz" isimli ağaç dikim töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nın açılış sürecinden bahsetti.

Havalimanının 75 milyon metrekarelik bir alana tesis ettiklerini, diğer kısımlarının etap etap hizmete alınacağını dile getiren Turhan, burayı dünya sivil havacılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

Projeler faaliyete geçerken çevreye yönelik olumsuzlukların telafi edilmesinin çevre mevzuatı ve sözleşme hükümleri gereğince telafi edildiğini kaydederek, bugün de bu kapsamda ağaç dikimi gerçekleştireceklerini anlattı.

Turhan, havalimanının yapıldığı alanı rehabilite ederek güzel bir tesis ortaya çıkardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kesilen ağaçların yerine, yaklaşık olarak bana verilen bilgiye göre 2 milyon 300 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam, mevzuat gereği bu tür orman varlığının kaldırılması sebebiyle bunun telafi edilmesi gerekiyordu. Orman Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında bu tür projelerde, diğer altyapı projelerinde olduğu gibi bir ağaç yerine 3 ağaç dikiyoruz. Ancak burada görevli şirket İGA bir ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi. Bu ağaçlandırma faaliyetini de genellikle projenin tesis edildiği bölgede ağırlıklı olarak yapılması gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize gösterdiği yerlerde bu ağaçlandırma faaliyetini yapacağız."

Turhan, sadece bu projelerde değil yaptıkları tüm ulaştırma projelerinde kullandıkları orman alanlarının üç katını tesis ettiklerini, ağaçlandırdıklarını vurguladı.

"Çünkü ormanlarımız bizim milli değerlerimiz en büyük sermayemiz." diyen Turhan, bu sermayelerini devamlı geliştirdiklerini bildirdi.

Turhan, sadece orman değil diğer doğal kaynakları da koruyup geliştireceklerini belirterek, bu konunun gelecek nesillere karşı sorumlulukları olduğunu sözlerine ekledi.





- "5 bin hektar ağaçlandırılacak"





İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ise Türkiye'nin son yıllarda çok önemli ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirterek, Terkos bölgesindeki faaliyetlerinden bahsetti.

Ateş, sadece bölge müdürlüğü olarak değil diğer kamu kuruluşları ve STK'lar ile yaptıkları ortak ağaçlandırma çalışmalarını anlattı

İGA tarafından bugün 500 dekarlık sahada 80 bin adet fidanın toprakla buluşmasını sağlayacaklarını dile getiren Ateş, "8 yılda 5 bin hektar alanda yaklaşık 10 milyon fidanı toprakla buluşturarak yeni orman alanları kazanmış olacağız." dedi.

Ateş, "Bizler Orman Bölge Müdürlüğü olarak son 16 yılda 22 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ormanlarımızın korunması ve gelişmesine İstanbul'da da devam ediyoruz, devam edeceğiz." diye konuştu.





- "8 yılda 10 milyon ağaç dikilecek"





İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın ilk günden bu yana çevrecilik alanında yaptığı faaliyetlerden bahsederek, tüm süreçleri çevreci bir hassasiyetle yürüttüklerini söyledi.

Bugün başlattıkları ağaçlandırma çalışmalarının tüm Türkiye'ye ulaşacak bir proje olacağını kaydeden Samsunlu, "Tüm Türkiye'ye dokunacak, dikim ve bakım çalışmaları ile 8 yılda tamamlanması planlanan ağaçlandırma çalışmamızla toplam inşaat alanı 76,5 kilometrekare olan İstanbul Havalimanı'nın üçte ikisine karşılık gelen devasa bir alanda ağaçlandırma faaliyetinden bahsediyoruz." dedi.

Samsunlu, bir kurum çatısı altında tek bir proje ile gerçekleştirilen en büyük ağaçlandırma çalışmalarından birisiyle verimli toprakların erozyonla yok olmamasına ve Türkiye'nin çölleşmesinin engellenmesine önemli katkı sunacaklarını bildirdi.

Bu proje ile 8 yılın sonunda toplamda 50 kilometrekarelik alandaki yaklaşık 10 milyon ağaç ile her yıl ortalama 70 bin ton karbon salınımının önüne geçileceğini dile getiren Samsunlu, binlerce ton verimli toprağın yok olmasının engelleneceğini vurguladı.

Samsunlu, projenin fikir aşamasından bu yana sürecin içerisinde destekleriyle yanlarında olan ilgililere teşekkür etti.





- Proje kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu





Konuşmalar sonrası Bakan Turhan ile Orman Bölge Müdürü Ateş, İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu ve beraberindekiler ilk fidanları toprakla buluşturdu.

İlk fidanlara toprağı atan Bakan Turhan ve beraberindekiler daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

İstanbul Havalimanı'nın 25 yıl boyunca işletmesini gerçekleştirecek İGA, ülke çapına yayılan ağaçlandırma projesi kapsamında toplamda 50 kilometrekarelik alana 10 milyondan fazla fidan dikilmesini sağlayacak.

Çevreci özellikleriyle yıllık 30,7 ton karbondioksit tasarruf etmesi öngörülen İstanbul Havalimanı'nı hayata geçiren İGA, Türkiye sathına yayılacak ağaçlandırma projesinin tamamlanması ile her yıl ortalama 70 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçecek.