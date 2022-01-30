İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Zam Geldi! Şubat Ayı İtibariyle Ekmekler Kaç TL Oldu?

Türkiye'de 2021 Kasım - Aralık ayında artan döviz fiyatları sonrasında ithal edilen birçok ürüne zam yapıldı. Son 3 aylık dönemde birçok ürüne zam gelirken unlu mamüllerde bu zamlardan nasiplendi. Ekmek fiyatlarının zamlanması sonrası Türkiye'de tepkiler gelirken İstanbul'da ekmek fiyatlarına yeni bir zam gelmesi gündemde yer alıyor. Gelen açıklamalara göre ise Şubat ayında ekmek fiyatı %100 zamlanacak. Peki İstanbul'da hangi bölgede ekmek ne kadar oldu? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Artan maliyetler karşısında ayakta durmakta güçlük çeken İstanbul'da ki fırıncılar, Şubat ayında ekmek fiyatlarına zam yapacak. Birçok fırının artan maliyetler karşısında ekmek gramajlarını düşürmesi herhangi bir etki yaratmazken, Halk Ekmek satışlarınında artması fırıncıları zor durumda bıraktı. Un fiyatlarının artması karşısında ekmek fiyatlarına zam yapmayan fakat çok zor durumda kalan fırıncılar 1 Şubat itibari ile İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam yapacağını açıkladı. İşte detaylar..

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATLARINA ZAM GELİYOR!

Aralık ayında gelen zamlar neticesinde ekmek fiyatlarının İstanbul'da 3 TL olması fırıncıların maliyetlerini karşılamıyor. Şubat ayı itibari ile İstanbul'da ekmek fiyatları tekrar zamlanacak. Fırıncılar tarafından gelen bilgiler doğrultusunda artık artan maliyetlerin önüne geçemeyen esnaf, Şubat ayında ekmek fiyatlarına zam uygulama kararı aldı. İşte bu karar sonrasında ise ekmek fiyatları güncellenecek. Peki İstanbul'da hangi bölgede ekmek ne kadar oldu?

İSTANBUL BEŞİKTAŞ SARIYER ŞİŞLİ'DE EKMEK KAÇ TL OLDU?

Ay başından itibaren İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'deki fırınlarda ekmek 3.5 TL'den satılacağı bilgisine ulaşıldı.

İSTANBUL KADIKÖY MALTEPE ATAŞEHİR EKMEK KAÇ TL OLDU?

1 Şubat itibari ile İstanbul'un Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde ekmek 4 TL'den satılmaya başlanacak.