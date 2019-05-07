İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Vekili Karacabey, Tugay Erdem'i makamında ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, filmi Moskova'da gösterime giren Tugay Erdem'i makamında ağırladı.

İstanbul Arel Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Vekili Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, "Eye Shot" adlı deneysel kısa filmi Moskova'da "III. Bad Video Art Festivali"nde özel gösterim planına alınan İstanbul Arel Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tugay Erdem’i makamında ağırladı.

Ziyarette İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Ganiz ve Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Dilge Kodak ve Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Can Burak Nalbantoğlu da hazır bulundu.

- "Herkesin duyması gereken bir başarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karacabey, Tugay Erdem’in önemli işlere imza attığını belirterek, "Bu tür işler ve başarılar herkesçe duyulmalı. Yalnızca iletişim fakültesi öğrencileri değil diğer bölümler de birbirinin nasıl başarılar yakaladığını görmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem'i tebrik eden Karacabey, başarılarının devamını diledi.

Tugay Erdem de daha önce İtalya ve Rusya'da da gösterime giren filmler hazırladığını belirterek, "Ülkemizde de gösterimler oldu. Senaryo alanında da projelerim oldu. Çalışmalarımı sürdürüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni projeler için çalışmalarını sürdüren Tugay Erdem, daha önce Türkiye'de iki farklı filmiyle festivallerde yer almıştı. Tugay Erdem, "Sen ve Vs." adlı deneysel filmiyle 3. Marmaris Kısa Film Festivali'nde, "Savaşta Bir Dakika" filmi ile de 4. Marmaris Kısa Film Festivali'nde beğeni toplamıştı.