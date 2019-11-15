İşsizlik rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,9 puan yükselerek yüzde 14 oldu.

İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre ise 0,1 puan arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı 3,5 puanlık artışla yüzde 16,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 6,6 puan yükselerek yüzde 27,4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,9 puan artışla yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.