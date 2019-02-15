İşsizlik rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3'e yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 706 bin kişilik artışla 3 milyon 981 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 2 puan yükselerek yüzde 12,3 oldu.

İşsizlik oranı Kasım 2018'de bir önceki aya göre 0,7 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,3 puan yükselerek yüzde 23,6 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 2,1 puan artışla yüzde 12,6 olarak gerçekleşti.



Muhabir: Merve Özlem Çakır