İşsizlik rakamları açıklandı

ANKARA(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,3 puan yükselerek yüzde 11,6 oldu.

İşsizlik oranı Ekim 2018'de bir önceki aya göre 0,2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3 puan yükselerek yüzde 22,3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,4 puan artışla yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı yüzde 47,5

İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 225 bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 47,5'e geriledi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 55'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 1 puan arttı.

İş gücüne katılım oranı yüzde 53,7 oldu

İş gücü, Ekim 2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre 726 bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 53,7'ye ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 73'e, kadınlarda 0,6 puanlık artışla yüzde 34,8'e yükseldi.

Ekim 2018'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalışla yüzde 33,7'ye geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 22,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam Ekim 2018'de bir önceki aya göre 64 bin kişi artarak 28 milyon 863 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı da Ekim 2018'de, bir önceki aya göre 58 bin kişi artışla 3 milyon 742 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,5'e yükseldi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,6 oldu. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, sanayi sektöründe 2 bin, inşaat sektöründe 26 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 53 bin, tarım sektöründe 38 bin kişi arttı.