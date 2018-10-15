İşsizlik rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak yüzde 10,8 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 88 bin kişilik artışla 3 milyon 531 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu.

İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı.

Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 507 bin kişi arttı

TÜİK'in açıkladığı istatistiklere göre, istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi oldu, istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2'ye çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,7'si tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 53,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Temmuzda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, inşaat sektörünün payı 0,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,1 puan arttı.

İş gücüne katılım oranı yükseldi

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54'e ulaştı. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 73,8'e, kadınlarda 0,4 puanlık artışla yüzde 34,7'ye yükseldi.

Temmuzda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalışla yüzde 34,3'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 6 bin kişi azalarak, 28 milyon 733 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 47,4 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 53 bin kişi artışla 3 milyon 562 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 11'e yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, inşaat sektöründe 52 bin, sanayi sektöründe 34 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 3 bin, hizmet sektöründe 77 bin kişi arttı.

Muhabir: Dilara Zengin, Arife Yıldız Ünal



