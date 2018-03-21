Isparta Şehir Hastanesi'nin ilk kuruluş yılı kutlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de yaşanan sağlık dönüşümünün öncüsü olarak Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda Akfen İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Isparta Şehir Hastanesi'nin ilk kuruluş yılı törenle kutlandı.

Akfen İnşaat'dan yapılan açıklamaya göre, vatandaşları ücretsiz olarak 5 yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşturan Isparta Şehir Hastanesi'nin ilk yılında 1 milyon 58 bin kişiye poliklinik hizmeti verilirken, 2 bin 374 doğum gerçekleşti. 42 bin 543 ameliyat sağlanırken, 3 milyon 522 bin laboratuvar testi yapıldı.

Türkiye'de son yıllarda yaşanan sağlık dönüşümü atılımında öncü olarak kabul edilen Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeli ile hayata geçirilen Isparta Şehir Hastanesi'nin faaliyete geçmesinin 1. yılı törenle kutlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda 1 milyar 150 milyon liralık yatırımla Akfen İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Isparta Şehir Hastanesi’nde sağlıkta konfor en üst düzeye çıkarılırken, muayene ve ameliyat için sıra beklemek tarih oldu. Vatandaş da ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluştu.

Isparta Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen 1. yıl törenine Isparta Valisi Şehmuz Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Isparta Millletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Daire Başkanı Sayit Çelebi, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkcı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aybatılı ile Isparta İlçe Belediye Başkanları ve İl Sağlık Müdürleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, 1 yıllık süre içerisinde daha önce diğer hastanelerde bulunmayan yeni birimlerinin açılmasıyla başta Isparta olmak üzere çevre illere de hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Kısa zaman içerisinde kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarına aktif olarak başlayacaklarını ve 24 yataklı ek yoğun bakım ünitesini de hizmete alacaklarını kaydeden Keskin, "İnsan odaklı, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan, sağlık sorunlarına zamanında uygun ve etkili çözümler üretmeyi hedeflemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Isparta Valisi Şehmuz Günaydın ise Şehir Hastanesi'nin Isparta’nın sembolü haline geldiğini belirterek, birçok büyükşehir varken, şehir hastanesi yapımında Isparta'nın bu şehirlerin önüne geçmesinin kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı kapsamında son yıllarda sağlık yatırımlarına bütçeden 112 milyar lira ayrıldığını kaydeden Günaydın, "Bu birçok Avrupa ülkesine göre çok büyük bir rakam. Bizim sağlıkta insanımıza ne kadar değer verdiğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle artık hiçbir vatandaşımız bu hizmetten yoksun değil." açıklamasında bulundu.

- "Şehir Hastaneleri, ülkemizde sağlık alanında yapılan hizmetleri dünyanın gıpta ile izlediği bir noktaya getirmiştir"





TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de sağlıkta dönüşümün önemli bir adımı olan Şehir Hastaneleri projesinin üçüncüsü olarak hayata geçirilen Isparta Şehir Hastanesi'nin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Bilgiç, "Şehir Hastaneleri, ülkemizi sağlık alanında yapılan hizmetleri, kat edilen mesafeleri ile dünyanın gıpta ile izlediği bir noktaya getirmiştir. Artık çağdaş ve modern hastanelerimizde, her türlü ileri teknolojik donanımları ile son derece çağdaş ve modern bir sağlık hizmeti alma sürecini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Isparta Şehir Hastanesi'nin ilk arazi tahsisinin 2004 yılında 70 dönüm üzerine 400 yataklı bir devlet hastanesi olarak planlandığını belirten Bilgiç, "Aradan geçen zamanda alan 200 dönüme ulaştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehir hastaneleri projesi gündeme geldi ve biz 'Neden Isparta'da Şehir Hastanesi olmasın?' dedik. Türkiye'de ilk 5 hastane arasında Isparta'yı dahil ettik." açıklamasında bulundu.

Bilgiç, 2018 yılında 59 milyon lira değerinde 8 proje hayata geçirmeyi planladıklarını, Akfen İnşaat tarafından Haziran ayında 4 bin kişilik öğrenci yurdunun tamamlanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’na teslim edileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaketleri takdim edilerek, Isparta Şehir Hastanesi'nin 1. yıl pastası kesildi.