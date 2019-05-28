İSO 500'ün yüzde 11'i yenilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, geçen yıl 56 şirketin İSO 500'e ilk kez girmesiyle listenin yüzde 11'i yenilenmiş oldu.

AA muhabirinin İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"ndan derlediği bilgilere göre, 2017 listesinde yer almayan 79 şirket, geçen yıl ilk 500'e girmeyi başardı.

Listeye yeni giren 56 şirketin, 43'ü İSO İkinci 500'den yükselen,13'ü de İSO 1.000 dışından gelen şirketlerden oluştu.

Bu arada, geçen yıl isminin açıklanmasını istemeyen şirket sayısı 20 olarak gerçekleşti.

Listede en fazla düşüş yaşayan şirketler

İSO 500 çalışmasına göre, 2018'de sıralamada en fazla düşüş kaydeden şirket 180 basamak gerilemeyle Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. AŞ oldu.

160. sıradan 340. sıraya gerileyen Beşler Makarna Un İrmik Gıda'yı, 159 sıra düşüş kaydeden Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. AŞ, 115 basamak düşen Aksa Jeneratör Sanayi AŞ ve 111 sıra gerileyen Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. AŞ izledi.

Listede en çok yükselen şirketler

İSO 500 çalışmasına göre, 2017 ve 2018'de listede olan ve ismini açıklayan şirketler arasında geçen yıl en fazla yükselen şirket 152 basamaklık artışla Alp Havacılık San. ve Tic. AŞ oldu. 479. sıradan 327. sıraya çıkan Alp Havacılık şirketini, 134 sıra yükselen Anadolu Cam Sanayii AŞ, 128 sıra artış gösteren Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. AŞ takip etti.Sıralamada yerini koruyanlar

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 2017'da olduğu gibi geçen yıl da listenin zirvesindeki yerini korudu. Sıralamada yerini koruyan diğer şirketler 2'nci olan Ford Otomotiv Sanayi AŞ, 3'üncü sıradaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 6'ncı sıradaki Arçelik AŞ, 7'nci sıradaki İskenderun Demir ve Çelik AŞ olarak kayıtlara geçti.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi, Hyundai Assan Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, PETKİM, İstanbul Altın Rafinerisi, BSH Ev Aletleri, Sarkuysan Elektrolitik Bakır, Milangaz LPG Dağıtım, Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, Arslan Alüminyum ve Ulusoy Elektrik İmalat da sıralamada yerini koruyan diğer şirketler oldu.

Listenin ilk 5'inde 4 otomotiv devi yer aldı

Araştırmaya göre, ilk 10 şirket arasında yer alan 5 otomotiv şirketi listeye damgasını vurdu. Listede 2'nci sırada Ford Otomotiv, 3'üncü sırada Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye bulunuyor.

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları 2018'de bir basamak yükselerek 4'üncü, TOFAŞ bir basamak gerileyerek 5'inci ve Hyundai Assan Otomotiv 10'uncu sırada yer aldı.

Öte yandan, İSO 500 listesinin ilk 10'unda 4 Koç Topluluğu şirketi bulunuyor.

TMSF'deki şirketler de İSO 500'de

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerden Aynes Gıda, Boyçelik Metal, Boytaş Mobilya, Boyteks Tekstil, Form Sünger, HES Hacılar Elektrik, İstikbal Mobilya, Küçükbay Yağ ve Naksan Plastik de İSO 500'de yer aldı.