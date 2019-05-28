İSO 500'de Kayseri'den 18 firma yer aldı

KAYSERİ (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda Kayseri'den 18 firma yer aldı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, araştırmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İSO 2018 araştırmasını değerlendirdi.

2018 yılı listesinde Kayseri'den 18 firmanın yer aldığını aktaran Gülsoy, şunları kaydetti:

"İSO'nun yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan İSO ilk 500 listesinde Kayseri’den 18 firmanın yer alıyor olması son derece gurur ve mutluluk verici bir durum. Sonuçlara göre 2018 yılında Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden net satışları yüzde 34,5 artışla 878 milyar TL olmuştur. Ayrıca yine veriler, kar eden kuruluş sayımızda azalma olduğunu gösteriyor. Yaşanılan zorlu süreç, beklentilerde aksamaya neden oldu fakat tüm zor şartlara rağmen dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı sunmaya çalışan sanayicilerimizi, iş insanlarımızı, şirket yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyorum. İstikrarlı büyümelerini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürerek, İSO 500’e adını yazdıran tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Elbette bu listede olmayı hak eden daha çok şirketimiz var."