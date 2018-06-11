İsmail Gülle, TİM Başkan adaylığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan adaylığını açıklayan Türkiye Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İsmail Gülle, "Hedefimiz 7/24 ihracat yapan, ihracat 4.0 ile buluşan, ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye'dir. Bu inançla yola çıktık." dedi.

İsmail Gülle'nin TİM Başkan adaylığını duyurduğu toplantı, kendisine destek verenlerin içinde yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci, Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç, İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

TİM Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Gülle, kararı tel başına vermediğinin, ihracatçılardan aldığı önemli destekle aday olduğunun altını çizdi.



TİM delegeleri ve ihracatçı birliklerinin her zaman yeni olana, modern olana doğru ilerlediğine dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:



"Bugün dijital dönüşüm çağındayız. Artık eskisi gibi işler kağıt kalem ile veya bir binadan diğerine giderek bitirilmiyor. Herşey bilgisayar ekranlarından, akıllı cihazlardan veya diğer teknolojik mecralardan ilerliyor ve tamamlanıyor. Artık üretim öncesi ve sonrası faaliyetlerin ihracat fiyatlarındaki payı çok büyük. Marka, tasarım, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla üretecek, lojistik, pazarlama ve reklam ile destekleyeceğiz.



Ürettiklerimiz mal ya da hizmet değil, 'çözüm' haline geldiğinde değeri artacak. Çünkü, mal ve hizmetin rakibi çok, ama tüketicinin derdine derman olanın rakibi yok. Geride bıraktığımız sürede birlikte markalaşma, tasarım, inovasyon ve teknoloji üzerine birçok atılım yaptık. Şimdi bu atılımı ihracat ailesinin tamamı için devam ettirmek arzusundayız. İşte bu da beni TİM Başkan adayı olmam için cesaretlendiren bir başka unsurdur."

TİM yönetimine seçilmeleri durumunda dış ticaret fazlası verene kadar mücadele edeceklerine işaret eden Gülle, kolay olmamasına rağmen buun yapılmayacak bir iş olmadığını, başlayıp yapacaklarını söyledi.





- "İhracatın katma değerini artırırken insan kaynağının kalitesini artırmak zorundayız"





Seçilmeleri durumunda yapacakları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Gülle, küresel rekabette öne çıkmak için mutlaka üretim öncesi ve sonrası katma değer yaratacak olan faaliyetlerin dikkate alınması gerektiğine dikkati çekti.

Gülle TİM'in sadece ihracat rakamlarını artırmakla görevli olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TİM aynı zamanda ihracatın değerini ithalatın değeri üzerine çıkarmakla da görevlidir. Bunu da standart reçetelerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Cari açığının milli gelire oranını önce yüzde 3'ler seviyesine indirmek, ardından da cari açık fazlası veren bir ülke haline gelmek zorundayız.

İhracatın katma değerini artırırken insan kaynağının kalitesini artırmak zorundayız. Bundan sonra ihracat şirketlerimizin tamamı ve TİM aynı zamanda bir eğitim kurumu gibi çalışmak zorundadır. Akademi ve iş dünyası ortaklığında her yıl en az 10 tane startup proje gerçekleştirmek için çalışacağız. Sadece mal üretmek değil vazifemiz hizmet de üretmektir. Bu çerçevede yazılım ihracatımızı desteklemeye devam edeceğiz, önde gelen sektörlerimize destek veren seviyeye getireceğiz ve aynı zamanda daha da ihracatçı olmaları için var gücümüzle çalışacağız."





- "Kalkınma insan sermayesi ile olur"





Gülle, sadece istihdam maliyetlerinin değil ihracatçının tüm maliyetlerinin rekabetçi seviyelere getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Kalkınma insan sermayesi ile olur." diyen Gülle, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmada ihracatçımıza güvendiklerini biliyoruz. Bugüne kadar bu güveni boşa çıkarmadık. Bugünden sonra da boşa çıkarmayacağız. Rakamları büyütmek kolaydır. Çünkü Türkiye her geçen gün büyümektedir. Bize düşen vazife ihracatımızın katma değerini artıracak ve ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak ve söz konusu vizyon doğrultusunda icraat yapmaktır.

Gelir yaratmadan tasarruf etmek mümkün değildir. İhracat şirketlerimize sermaye güçlendirmelerini ve kaliteli insan kaynağı ile çalışmalarını tavsiye ederken, kendi tavsiyemize kendimiz de uyacağız."

İsmail Gülle, bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacaklarını, sorunları çözen ve vizyon oluşturan insan kaynağı ile geleceğe doğru yürüyeceklerini aktardı.

İhracatçının gücüyle yaratılan ne varsa ihracatçıya misliyle vereceklerinin altını çizen Gülle, konuşmasını şöyle tamamladı.

"Bir gün bütün ihracatçılar kendi işletmelerinde dış ticaret fazlası yaratır hale gelecektir. İthal olarak ne kullanıyorsak hepsinin kg değerinden daha değerli ihracat yapmamız makinelerden kullandığımız bilgisayarlara kadar…Gönlümüzden geçen şudur ki, mal ve hizmet ihracatımıza katkı verecek olan tüm unsurların, fabrikalarımızda kullandığımız herşeyin yerli ve milli olmasıdır. Hedefimiz, bu seviyeye ulaşmaktır. Hedefimiz 7/24 ihracat yapan, ihracat 4.0 ile buluşan bir Türkiye'dir. Hedefimiz ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak bir Türkiye'dir. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Bu inançla yola çıktık. Birbirimize güvendik, Türkiye'ye güvendik."

Gülle diğer adayların hatırlatılması üzerine, onlara da başarılar diledi.

Toplantıya katılan tüm başkanlar Gülle'ye desteklerini açıklarken, ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç, "İhracatçıların ihtiyacını layıkıyla yerine getirecek yeni yönetimimiz için Başkan adayımız ise Tekstil Sektör Kurulu Başkanımız, İsmail Gülle'dir. İsmail Başkanımız TİM Başkanı olmak için gerekli yetkinliğe ve birikime sahiptir." dedi.





