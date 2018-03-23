İşgücü istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'de, 2017'de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 13 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2017" verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,4, kadınlarda ise yüzde 14,1 olarak hesaplandı.

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 20,8'e yükselirken,15-64 yaş grubunda bu oran değişim göstermedi ve yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artışla yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9 olarak belirlendi.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 464 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 22 milyon 724 bin kişi oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat ve yüzde 54,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

İş gücü, 2017 yılında 31 milyon 643 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise yüzde 52,8 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,5, kadınlarda ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın iş gücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle:

2017İşsizlik Oranı (yüzde)10,9İşsiz (bin kişi)3.454Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)13Genç Nüfusta (15-24 yaş) İşsizlik Oranı (yüzde) 20,8İstihdam (bin kişi)28.189İstihdam Oranı (yüzde)47,1İşgücüne Katılma Oranı (yüzde)52,8

(Sürecek)