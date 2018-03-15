İşçi de işveren de arabuluculuğu sevdi

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen ve 1 Ocak'ta yürürlüğe giren arabuluculuğa bugüne kadar yapılan 60 bin 456 başvurunun 13 bini çözüme kavuşturuldu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun yürürlüğe girmesiyle mahkemelerdeki dava sayısının ciddi oranda azaldığını söyledi.

Özellikle çalışanların arabuluculuğu sevdiğini dile getiren Öztatar, işçilerin anlaşma süresi sonunda alacağına kavuştuğunu aktardı.

Öztatar, işverenin da yıllarca sürecek sorunu arabuluculuk sayesinde kısa sürede çözme imkanına kavuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İşçi de işveren de arabuluculuğa olumlu yaklaştı. Çünkü işçi alacağını kısa sürede alıyor, işveren ise işçisiyle yaşadığı ve 2-3 yıl sürecek sorununu bir an önce emsal oluşturmayacak şekilde çözmüş oluyor. Şayet işveren mahkemeye gitseydi, bu diğer işçiler için emsal oluşturacaktı. Ancak arabuluculuk süreci gizli olduğu için bu durum ortadan kalkarak emsal oluşturmamış oldu."

- 60 bin 456 başvuru yapıldı

Arabuluculuğa, yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihinden itibaren 60 bin 456 başvurunun yapıldığına işaret eden Öztatar, bunun 13 bininin olumlu sonuçlandığına dikkati çekti.

Öztatar, olumlu sonuçlanan arabuluculuklara bakıldığında başarı oranının yüzde 68'e ulaştığını, bunun da beklentilerinin üzerinde bir başarı olduğunu anlattı.

- Yüzlerce işçi işine geri döndü

Arabuluculuk sayesinde yüzlerce işçinin işine geri döndüğünü hatırlatan Öztatar, şunları kaydetti:

"İşçi, işten çıkarıldıktan sonra arabuluculuğa başvuruyor. Daha sonra işçinin de işverenin de telefonuna mesaj gidiyor. İşveren de işçisine mahkemeye başvurmadığı için 'yeniden işine başlayabilirsin' diyor. İşçi işine başlıyor. Arabulucu sorunu çözmek için işçiyi aradığında, sorununu çözdüğünü söyleyerek teşekkür ediyor. Buna benzer yüzlerce olay var. Bununla istihdama katkı sağlıyoruz ve işçimizin işinden olmasını engelliyoruz."

Öztatar, mahkemenin vereceği karardan daha tatmin edici sonuçların alındığını ifade ederek, "En önemli şey her iki tarafın da helalleşmesidir. Mahkemeye göre çok daha kısa sürede sonuç alınıyor. Çoğu zaman azami 28 gün olan anlaşma süresi bitmeden 4-5 günde anlaşma sağlanıyor. Ücretsiz olduğu için de işçi, hakkını çok daha rahat aramış oluyor." diye konuştu.