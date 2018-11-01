İş yapma kolaylığında Türkiye'nin 17 basamak yükselmesi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, "Türkiye'nin 'Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde bir önceki seneye göre 17 basamak yükselmesi, ülkemizin söz konusu kriterlerde kat ettiği çok önemli iyileşmelerin bir göstergesi ve başarıyla hayata geçirdiği reformların bir sonucudur." dedi.

Türkiye 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 17 basamak yükseldi

Dünya Bankası "İş Yapma Kolaylığı 2019" Raporu'nu yayımladı. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye bir önceki yıla göre 17 sıra birden yükselerek, 190 ülke arasında 43. sıraya yerleşti.

Erdem, "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"ne yönelik yaptığı yazılı açıklamada uluslararası yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilen "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Türkiye'nin bir önceki yıla göre 17 basamak yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Ülkelerin küresel çapta daha fazla doğrudan yatırım çekme konusunda rekabet ettiği bir dönemde, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı açısından kat ettiği mesafenin önemini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 'Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde bir önceki seneye göre 17 basamak yükselmesi, ülkemizin söz konusu kriterlerde kat ettiği çok önemli iyileşmelerin bir göstergesi ve başarıyla hayata geçirdiği reformların bir sonucudur. Alınan bu sonuç, gerek mevcut yatırımların verimliliği gerekse yeni yatırımlar açısından çok olumlu ve önemli bir gelişmedir. Türkiye, ayrıca bu yıl 190 ülke arasında iş yapma kolaylığı kriterlerinde yaptığı reformlar ile en fazla iyileşme gösteren ilk 10 ülke arasında yer almış olup, Avrupa'dan bu listeye giren tek ülke olmuştur."

"Bu başarı odaklanmış çalışmaların sonucu"

Ahmet Erdem, "İş Yapma Kolaylığı Raporu ve Endeksi"nin Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan şirket kuruluşu, dış ticaret süreçleri, kredi temini, vergi ödeme, icra-iflas ve inşaat izin süreçleri gibi birçok alanda şirketler açısından kolaylık sağlanan uygulamaların derecelendirildiği, uluslararası yatırımcılar tarafından yatırım kararının alınması aşamasında rehber olarak kabul edilen bir çalışma olduğunu belirtti.

Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde yer alan kriterleri iyileştiren ülkelerin, yatırım çekme noktasında rekabet güçlerini artırdığını bildiren Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son dönemde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) platformunda bu endeksi oluşturan konularda iyileştirmeler yapılması için çok yoğun mesai harcanmıştır. YOİKK, Türkiye'de iş ve yatırım ortamını iyileştirmek için kurulan, kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımız himayesinde son dönemde etkin ve verimli bir yapıya kavuşmuştur. Koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesinde yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu başarı son derece iyi koordine edilen, odaklanmış çalışmaların sonucudur.

YASED olarak YOİKK'te 16 yıldır bu çalışmalara çok önemli katkılar verdik ve vermeye devam ediyoruz. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi ve kalkınmasına katkı hedefiyle uyum ve iş birliği içerisinde çalıştığımız TOBB, DEİK, TİM, TÜSİAD ve MÜSİAD'ı da tebrik ve teşekkür ederiz. YASED olarak, ülkemizi her alanda daha ileriye götürecek ekonomik ve yasal reformların hayata geçirilmesini üyelerimizin uluslararası bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz."

Muhabir: Murat Birinci