İş bulamayınca kendi şirketini kurdu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Nermin Akkoç, yaptığı iş başvurularına olumsuz cevap alınca şekerleme şirk'eti kurup kendi işinin patronu oldu.

Evli ve 3 çocuk annesi olan Akkoç, çocuklarının eğitim giderlerini karşılamak ve ev ekonomisine destek olmak için iş aramaya başladı.

Müracaat ettiği yerlerden ortaokul mezunu olması nedeniyle sürekli geri çevrilen Akkoç, açık lisede Çocuk Gelişimi Bölümü'nü bitirdi. Buna rağmen iş bulamayan Akkoç, meslek yüksekokulunda eğitim görmeye karar verdi.

Bu süreçte de iş aramaya devam eden Akkoç, daha sonra kendi işini kurmak için kollarını sıvadı.

- Kendi markasını oluşturdu

Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hangi sektörde çalışmak istediğini uzun süre düşündüğünü söyledi.

Daha sonra çocuklara hizmet etmek fikrinin ortaya çıktığını dile getiren Akkoç, "İş bulamayınca çocukların çok sevdiği pamuk şekeri yapıp satayım dedim. Bunun üzerine bu işle ilgili araştırma yapmaya başladım. Birikmiş bir paramız olmayınca kredi çektim ve iş yerini açtım. İlk önceleri biraz zorlandım ama kısa sürede hem üretim kalitesini hem de üretim kapasitesini artırdım. Kendi markamı oluşturdum. Ürettiklerimi toptan satıyorum." diye konuştu.

Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bu işe girdiğini belirten Akkoç, eşi Mevlüt Akkoç ve kendi ismini baş harflerinden oluşan M&N Şekerleme'yi kurduğunu aktardı.

Yaklaşık 6 ay gibi kısa sürede satış ağı kurduğunu anlatan Akkoç, eşinin de boş zamanlarında kendisine pazarlama konusunda destek verdiğini ifade etti.

Sabah 09.30'da işe geldiğini ve siparişlere göre akşam 21.00'e kadar çalıştığını söyleyen Akkoç, "İnsanlar ilk defa gördüğü zaman şaşırıyorlar. 'Sen mi yapıyorsun bunları?' diye soruyorlar. Yaptığım işi severek yapıyorum. Hedefim Çubuk'ta üretip Türkiye'nin her tarafına satmak." dedi.

Pamuk şekerinden sonra elma şekeri de yapıp satmaya başladığını kaydeden Akkoç, bu işi deneme yanılma yöntemiyle öğrendiğini belirtti.

Akkoç, işini geliştirmek için girişimlerde bulunacağını da sözlerine ekledi.