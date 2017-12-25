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İş Bankası'ndan yeni yıla özel Anında Kredi

- İş Bankası, yeni yıla özel 48 ay vade ile 25 bin lira kredi veriyor

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:19
İş Bankası'ndan yeni yıla özel Anında Kredi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, yeni yılda da müşterilerinin tüm ihtiyaçları için uygun koşullarla kredi imkanı sunmaya devam ediyor.

Banka açıklamasına göre, 3 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek olan yeni yıla özel kampanya kapsamında, İş Bankası müşterileri, bireysel nitelikli tüm ihtiyaçları için şubeye gitmeden hafta sonu ve tatil günleri dahil 7 gün 24 saat Anında Kredi’ye başvurabilecek. Başvuru onaylandığı an kredi tutarı hesaba geçecek.

Azami kredi tutarının 25 bin TL, azami vadenin ise 48 ay olduğu kampanyada, geri ödemeler onay tarihinden 30 gün sonra başlayacak.

Anında Kredi’ye İşCep mobil uygulamasının yanı sıra bankanın internet şubesinden de başvurmak mümkün olacak.


Anahtar Kelimeler:
Anında Krediİş Bankası
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