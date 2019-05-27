İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, bankanın takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakların, 30 milyon TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim AŞ ve Gelecek Varlık Yönetim AŞ'ye devredildiğini duyurdu.
İş Bankası'ndan tahsili gecikmiş alacak satışı açıklaması
İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, bankanın takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakların, 30 milyon TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim AŞ ve Gelecek...
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