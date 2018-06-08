İş Bankası'ndan çocuklara karne hediyesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası'nın, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası bu yıl da devam ediyor.



Karneleri ile birlikte bankanın İstanbul’daki merkez şubesine gelen 200'ü aşkın ilköğretim öğrencisine, düzenlenen kitap dağıtım töreninde, "Robotlar Hapşırabilir mi?-Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar" kitabı hediye edildi.



Bankanın, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında başlattığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası bu yıl 11’inci kez gerçekleştiriliyor. Bugün son ders zilinin çalmasının ardından yaz tatiline girecek olan 1 milyonu aşkın ilk ve ortaöğretim öğrencisine, kitap hediye edilecek. Öğrenciler, Cumhur Öztürk tarafından kaleme alınan kitaplarını İş Bankası şubelerinden alabiliyor.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde 11 yılda 13 milyon kitap hediye edilmiş olacak.

Kitap sayesinde bilim ve hızla gelişen teknolojinin yanı sıra doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasının önemi hakkında bilgiler edinecek olan çocuklar, programlama, kodlama ve algoritma gibi terimleri de öğrenecek.







- Yurt dışındaki İş Bankası şubelerinde de kitap dağıtılacak





Kampanya kapsamında, şimdiye kadar olduğu gibi bu yıl da İş Bankası’nın yurt dışı teşkilatının olduğu ülkelerdeki şubeler aracılığıyla çocuklara kitap hediye edilecek.

Ayrıca yatılı bölge okulları, Sevgi Evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklar da kitaplarla buluşturulacak. Bunların yanı sıra görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırılan kitaplar okullara dağıtılacak.

İş Bankası, kampanya ile çocuklara 2008 yılında “Alice Harikalar Diyarında”, 2009’da “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, 2010’da “Yazarlarımızdan Öyküler”, 2011’de “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, 2012’de “Sait Faik’ten Çocuklara Hikayeler”, 2013’te “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, 2014’te “Yazarlarımızdan Öyküler”, 2015’te “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum-Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, 2016 yılında “Mars’a Nasıl Giderim?-Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar Kitabı”, 2017 yılında “Astronotlar Üşür Mü?-Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları dağıtmıştı.





