İş Bankası Texas SXSW'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, Texas Austin'de düzenlenen dünyanın en büyük dijital inovasyon etkinliği South by Southwest'te (SXSW) Trade Show fuarında Türkiye'nin girişimlerine ait başarılı teknolojik işlerin sergileneceği TurkishStation alanını destekliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 11-14 Mart'ta açık olacak TurkishStation stant alanında Workup girişimlerinden Overstruct ve Pacer'ın ürünleri, İş Bankası desteğiyle sergilenecek ve dünyanın farklı noktalarından gelen katılımcılara tanıtılacak. Ayrıca, İş Bankası'nın teknoloji iştiraki SoftTech tarafından geliştirilmiş ve ihraç edilebilir ürünlerinin, Silikon Vadisi'ndeki inovasyon merkezi Maxitech aracılığıyla tanıtımı da yapılacak.

Bağımsız yaratıcı ajans PictaWorks tarafından Türkiye'den iyi işlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan SXSW Trade Show TurkishStation'da potansiyellerini ortaya çıkaracak olan girişimler, 12 Mart akşamı düzenlenecek, Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden start up kurucuları, yatırımcılar, global şirket yöneticilerinin katılacağı ayrı bir resepsiyonda sahneye çıkıp projelerini tanıtacaklar.

İş Bankası, girişimcilik ekosistemine yönelik yürüttüğü faaliyetler ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ihtiyaç duyulan teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin yaygınlaşması ve katma değerli dijital iş modellerinin hayata geçebilmesine destek oluyor.

Banka, SXSW Trade Show alanında TurkishStation'ı destekleyerek Türkiye'den çıkan fikirlerin ve projelerin globaldeki girişimcilik ekosisteminin paydaşlarıyla buluşmasına imkan tanıyor.



