İSTANBUL (AA) - İş Bankası'nın "Tarım Sohbetleri, Tarımda Markalaşma" toplantısının dördüncüsü, 13 Mart'ta Lüleburgaz'da çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, sektörün gelişimi ve üreticilere daha uygun olanaklarla hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen "Tarım Sohbetleri, Tarımda Markalaşma" toplantısının dördüncüsü, 13 Mart'ta Lüleburgaz'da düzenlenirken, toplantıda "Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Birlikte Sürdürülebilirliği” konusu ele alındı.

Toplantının açılışına İş Bankası Tarım Bankacılığı Birim Müdürü Özgen Şenel, Lüleburgaz Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Var ve Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Şener Birgün katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Tarım Bankacılığı Birim Müdürü Özgen Şenel, tarımın Türkiye ekonomisinde stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, İş Bankası olarak sektörde faaliyet gösteren üreticilerin, çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetlerle onların yanlarında olduklarını aktardı.

Sürdürülebilir büyüme kavramı çerçevesinde tarım bankacılığı alanında sistematik bir yapıyı hayata geçirdiklerini, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından hizmete sunulan Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES) ve Tarım Bilgi Sistemi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Sorgulama Hizmeti uygulamalarının tüm İş Bankası şubelerinde kullanıldığını belirten Şenel, TARDES uygulaması ile çiftçilere en uygun miktarda kredi sunarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalıştıklarını, reel sektöre tam destek verme misyonundan hareketle, tarım sektörünün ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini anlattı.



Toplantı kapsamında ayrıca Kırklareli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Özder ve Arcadia Bağları Kurucusu Özcan Arca'nın katıldığı panel düzenlendi.

Türkiye İş Bankası, gerek tarım fuarları gerekse bu tür toplantılar yoluyla çiftçilerle bir araya gelmeye, uygun ürün ve hizmetlerle çiftçileri desteklemeye devam edecek.