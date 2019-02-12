İş Bankası, kadın girişimcileri ARPC programına davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası ve yatırım platformu Arya iş birliğinde düzenlenen Arya Retreat Pitching Challenge (ARPC) 2019'a başvurular başladı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka ve Arya, kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla geçen yıl başlattıkları iş birliğini bu yıl da sürdürüyor.

Bu kapsamda İş Bankası, kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak Arya İş Atölyeleri eğitim serisi ile dünyanın farklı ülkelerinden gelen yatırımcılara, özel hızlandırma programından seçilen girişimcilerin sunum yaptığı ve başarılı olan girişimcilerin ödüllendirildiği ARPC etkinliğine destek verecek.

İş Bankası'nın ana sponsorluğunda, Türkiye'nin ilk kadın odaklı yatırım platformu Arya'nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği etkinliğe başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Mart olan programa katılmak isteyen kadın girişimcilerin en az 2 yıldır faaliyet gösteren bir işletmeye ve ciroya sahip olması gerekiyor.

30 Mart-4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek programa katılmaya hak kazananlar, 18 Mart'ta "aryawomen.com" internet sitesinde açıklanacak.

Programa katılacak kadın girişimciler, 6 hafta boyunca alacakları eğitimin yanı sıra birebir danışmanlık, koçluk ve tanıtım desteği gibi olanaklardan da faydalanacak.

Kadın girişimciler, program boyunca yatırımcılarla yapacakları görüşmeler ile işletmelerini daha iyi tanıtma ve faaliyet alanlarını genişletme imkanına da sahip olacak. Eğitimin ardından 11 Mayıs’ta yapılacak yarı final ile katılımcılardan 10'u faaliyetlerini yatırımcılara sunacak.

Her yıl en az bir ARPC'li girişimcinin yatırım aldığı etkinlikte birinci olan kadın girişimciye 20 bin TL'lik para ödülü verilecek. Seçilen diğer şirketler de sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca, İş Bankası da dereceye giren girişimlere iş birliği imkanı sunacak.