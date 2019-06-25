"Irak pazarı Türkiye için büyük bir potansiyel sunuyor"

İSTANBUL(AA) - Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, "Irak Planlama Bakanlığı’na göre Irak'ın yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan rakam 100 milyar dolar. Dolayısıyla Irak, sektörümüz için büyük bir potansiyel barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Assan Panel'den yapılan açıklamada Bağdat’ta düzenlenen Iraq Build Fuarı’na katılım sağlandığı belirtilerek, 11-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 29 ülkeden 2.500 kişinin katıldığı fuarda Assan Panel'in ziyaretçilerden büyük ilgi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, büyük bir yatırım potansiyeli taşıyanna yakından temas etme fırsatı sunan fuarın kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirterek “Irak, yeniden yapılanma kapsamında okuldan hastaneye, yoldan konuta kadar pek çok alanda yatırıma açık bir ülke. Irak Planlama Bakanlığı’na göre Irak'ın yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan rakam 100 milyar dolar. Dolayısıyla Irak, sektörümüz için büyük bir potansiyel barındırıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Assan Panel olarak küresel bir şirket olma vizyonuyla ihracat pazarlarında daha aktif olmayı hedeflediklerini belirten Akar, “Ortadoğu bizim için oldukça önemli bir pazar. Yurt içinde Tuzla, İskenderun ve Balıkesir’deki üç fabrikamızın ve 4 sürekli üretim hattımızın yanı sıra yurt dışında Ürdün’de tesisimiz bulunuyor. Bu tesisimizle Ortadoğu’nun en büyük sandviç panel üreticisi konumundayız.” ifadelerini kullandı.