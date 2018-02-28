İpsala'da bir tırda kaçak bin 30 cep telefonu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, İpsala Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada bin 30 adet cep telefonu bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda arama yapıldı.

Aradama kabinde yatak kısmına gizlenmiş vaziyette 5 adet çanta bulundu. Çantalarda çok sayıda cep telefonu olduğunun görülmesi üzerine tır, gümrük muhafaza ekiplerince x-ray taramasına yönlendirildi.

Taramada, çantaların içinde farklı marka ve modellerde bin 30 adet cep telefonu bulunduğu belirlendi.

İpsala Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda telefonlara el konulurken, tırın şoförü hakkında soruşturma başlatıldı.