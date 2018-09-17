İpragaz, LNG ile çalışan ilk çekicisini filosuna kattı

ANKARA (AA) - İpragaz Üst Yöneticisi Eyüp Aratay, şirketin filosuna kattığı ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanan IVECO Stralis NP 460 adlı çekicinin trafiğe çıktığını bildirdi.

Aratay, yaptığı yazılı açıklamada, ağır vasıtalarda LNG'nin hem çevresel faktörler hem de yakıt ekonomisi açısından oldukça avantajlı ve verimli bir alternatif yakıt olduğunu belirtti.

LNG'li araçların, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) kullanan araçlara göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Aratay, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik, performans ve yakıt ekonomisinin birleştiği LNG'li araçlar, tüm iklim koşullarında sorunsuz çalışarak en uzun mesafelerdeki görevleri dahi başarıyla yerine getiriyor. LNG'li araçlar, dizel motorlu muadillerine oranla yüzde 99 daha düşük partikül ve yüzde 90 daha az azotdioksit salınımı gerçekleştiriyor. Bu araçlar, alternatif yakıt olarak biometan kullanımında da yüzde 95 daha düşük karbondioksit emisyonu sağlıyor. Yüksek verim ve güç sunmalarına karşın, 'sessiz kamyon' testinde elde ettiği 71 desibelin altındaki değerlerle muadil araçlara oranla gürültü kirliliğini de rekor bir şekilde azaltıyor."

- Yüzde 35'e varan yakıt ekonomisi

Söz konusu çekicinin 12,9 litrelik "IVECO Cursor 13 NP" motoruna sahip olduğuna dikkati çeken Aratay, bu motorun, 460 beygir güç ürettiğini ve aracın diğer unsurlarıyla birlikte yüzde 35'e varan yakıt ekonomisi sağladığını kaydetti.

Aratay, 90 bin kilometrelik uzun bakım aralığıyla da bakım tasarrufu sağlayan çekicinin, çift yakıt deposu sayesinde bin 600 kilometre menzile sahip olduğunu aktardı.