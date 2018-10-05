ANKARA (AA) - İpragaz Üst Yöneticisi (CEO) Eyüp Aratay, şirket olarak "GO" adıyla 2013'te Türkiye akaryakıt pazarına girme kararı aldıklarını belirterek, "GO için ilk günden bugüne kadar kur çok değişken ama yaklaşık 100 milyon avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İpragaz'dan yapılan yazılı açıklamada, GO'nun 150. istasyonunun Diyarbakır'da açıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aratay, büyüme hedefiyle işlerine devam ettiklerini vurgulayarak, "İpragaz'ın geldiği yerden daha ileri gitmesi adına bayrağı devraldım ve bu çerçevede son bir yılda ciddi atılımlar yapmaya gayret ediyorum. Bunlardan biri de GO işi. Bu yıl böyle giderse 50 yeni bayilikle kapatmış olacağız. GO için ilk günden bugüne kadar kur çok değişken ama yaklaşık olarak 100 milyon avronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aratay, Marmara Ereğlisi'nde Bütangaz terminalini satın aldıklarını da hatırlatarak, bunun kendilerine 100 bin metreküpün üzerinde stoklama kapasitesi sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İpragaz LPG sektöründeki varlığını güçlendirmek ve ikmal kabiliyetini artırmak adına, Bütangaz'ın satın alınması çok önemli bir adım. Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu onayıyla son imzaları attık ve artık Marmara Ereğlisi’ndeki Bütangaz tesisi tamamen İpragaz AŞ'nin malı oldu. Bununla beraber başka bir atılım daha yaptık. EVAS’ta yeni fabrikamızın açılışını da kutladık. O da bizim için gurur kaynağı. EVAS fabrikası bizim ailemizin üretim bacağı, çelik LPG tüpleri üretiyor. Yılda 2 milyon adedin üzerinde LPG tüpü üretiyor. Bu haliyle de dünyanın ilk beş büyük üreticisi arasında. Geçen ay ürettiği ürünün yüzde 92’sini ihracat yaptı. Dolayısıyla ihracat girdisi anlamında ülkemize hele de bugünlerde çok önemli kaynak sağlıyor."

- "5 yılda 2 milyar dolar ciro hedefi"

Aratay, İpragaz Türkiye olarak 2 bin 500'i doğrudan olmak üzere yaklaşık 17 bin kişilik istihdam sağladıklarını aktardı.

İpragaz'ın 2017'de grup olarak toplam cirosunun 1,1 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatan Aratay, GO'nun bu rakam içindeki payının yüzde 10'u bulduğunu, bunu kısa sürede yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Aratay, ayrıca 5 yıl içinde cirolarını 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şirket olarak Türkiye'ye olan güveni koruduklarını ve yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Aratay, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Son dönemde ciddi satın almalarla ülkeye de yurt dışından döviz getirerek bunu sağladık. Son satın almamızda yabancı yatırımcının parasını ülkeye sokarak bunu yaptık. Bundan sonra patronları ikna etmek daha kolay. Samimiyetle söyleyeyim bizimkilerin Türkiye’ye bakış açılarında en küçük bir değişiklik yoktu, hala da yok. Globalleşen dünyada politik gelişmelerin ticaretin önüne çok geçeceğini düşünmüyorum, geçmedi de bundan sonra da geçmeyecektir. Genelde yabancı yatırımcı parasının karşılığını ne oranda alacağının peşinde. O yüzden öncelikle ticari bakıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.