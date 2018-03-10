"İnternet cinsiyet eşitliğine de katkı sağlıyor"

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Internet Society (ISOC) Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Güner, kız çocuklarının kodlama öğrenmesini hedefleyen "Coding Sisters" projesinin, internetin cinsiyet eşitliğine de katkı sağlayan bir araç olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Güner, AA muhabirine, Chapterthon 2017'de birincilik ödülü alan projeleri "Coding Sisters"a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Chapterthon 2017 ilan edildiğinde, Bilkent Üniversitesinde kadınlara yönelik bir projeyi gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Proje yarışmasının teması dijital okullardı. Benim de üyesi olduğum Bilkent Bilişimde Kadınlar Kulübü'ndeki (BILWIC) arkadaşlarla araştırmalara başladık. 'Coding Sisters' projesini geliştirdik. Oracle ise 'Alice' programıyla projeye destek verdi. Bilkent Toplumsal Duyarlılık Projelerinden Gönüllü Eğitim Projesi de öğrencilerin Bilkent'e getirilmesine yardımcı oldu. 12 Kasım 2017'de 30 gönüllü, ortaokul ve liselerden 42 kız öğrenciye başlangıç düzeyinde kodlama eğitimi verdi. Böylelikle projeyi hep birlikte tamamlamış olduk. Projemiz yarışmaya katılan 31 proje arasından birinci oldu. Diğer projeler arasında çoğunlukla Güney Amerika ülkelerinde internet erişimi olmayan okullara internet bağlantısı sağlama gibi projeler vardı. Cinsiyet eşitliğine yönelik çalışma yapan tek proje bizimkisiydi."

Güner, projelerinin, internetin sadece eğitime değil aynı zamanda cinsiyet eşitliğine de katkı sağlayan bir araç olduğunu kanıtladığını savunarak, "BILWIC'teki arkadaşlarımızın kız çocuklarına bir rol model olmasını, onların da bunları yapabileceklerini görmelerini hedefledik. Bilgisayar dünyasında çok başarılı kadınların da olduğunu kız çocuklarına tanıtmanın gerekli olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.

- "Bilgisayar mühendisi olmak isteyenler çıktı"

Eğitim alan çocukların zaten bilgisayar ve internete aşina, fakat kodlama konusuna yabancı olduklarını aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Çocuklara, her gün kullandıkları Facebook, Google gibi platformların aslında kodlamanın bir ürünü olduğu bilincini aşılamaya çalıştık. Daha sonra kendileri de yazdıkları kodlarla bir şeyler ortaya çıkardıklarında çok mutlu oldular. Eğitim öncesinde kadınların hemşirelik, anaokulu öğretmenliği gibi meslekleri yapabileceğini düşünen çocuklar, eğitim sonrasında bilgisayar mühendisliğinin de kadınlar tarafından yapılabilen bir meslek olduğunu söylediler, hatta içlerinden bilgisayar mühendisi olmak isteyenler çıktı.

Kodlamanın erkeklerin tekelinde bir şey olmadığı, aslında kadınların da bunları yapacak yetkinlikte olduğu konusunda insanları eğitmeliyiz. Kız çocuklarının da bu alana yönlendirilmesi aynı zamanda ülkemizin teknoloji alanında gelişmesine de katkıda bulunacak. Bu projeyi yapıp çocukların mutluluğunu görmek bile çok mutluluk vericiydi fakat aynı zamanda ülkemizi dünya çapında bir yarışmada temsil edip, birincilik ödülü almak da gurur vericiydi."