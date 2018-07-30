"İnşaatçılar ekimden itibaren pozitif gelişmeleri görmeye başlayacak"

İSTANBUL (AA) - Ortadoğu Grup İnşaat Grup Başkanı Nusret Kayhan Apaydın, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçim sonrası ilk üç ayın yeni sisteme yönelik çalışmalarla geçeceğini belirterek, ekimden itibaren ekonomide ve inşaat sektöründe pozitif gelişmelerin görünür hale geleceğini bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yılın ikinci altı ayına çok önemli bir gelişme olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile giriş yaptığını kaydederek, ikinci yarının ilk üç ayının yeni sisteme yönelik çalışmalarla geçeceğini, ancak ekim ayından itibaren pozitif gelişmelerin görünür hale geleceğini aktardı.

Son birkaç yıldır sektördeki gelişmelerin düşük tempoda gerçekleştiğini ancak özellikle mayıs ve haziranda kamu bankalarının konut kredisi faizini yüzde 0,98'e çekmesiyle satışların canlandığını belirten Apaydın, kendilerinin de sunduğu kampanyalarla ilk altı ayın kapanışının yüz güldürdüğünü kaydetti.

Apaydın, yeni dönemde ise gerek para ve mali politikalarda atılacak rasyonel adımlar, gerekse orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek yapısal reformlarla, ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağını ve diğer gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif olarak ayrışacağını vurguladı.





- "Yıllık bir milyon konutun üretilmesi ihtiyaçtır"





Apaydın, inşaat sektörünün 200 civarında farklı alt sektöre iş alanı açtığını, GSMH'nin doğrudan yüzde 9'unu, dolaylı olarak da yüzde 30’unu oluşturduğunu belirterek, ülkenin organik büyümesinin her yıl ortalama 600 bin yeni konutun üretilmesi gereğini doğurduğunu aktardı.

"Özellikle deprem riski nedeniyle kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken konut sayısının 6-7 milyon civarında olduğu ve bunların da aslında en kısa sürede dönüştürülmesi zorunluluğu düşünüldüğünde inşaat sektöründeki gelişim ihtiyacı çok üst düzeyde mevcuttur." ifadesini kullanan Apaydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentsel dönüşümün 15 yılda tamamlanacağı düşünülürse her yıl ortalama 400 bin adet konut da bu anlamda üretilmelidir. Yani normal şartlarda her yıl yaklaşık 1 milyon adet konutun üretilmesi ülkemiz için reel bir ihtiyaçtır ve bu potansiyel dünyada pek az ülkede bulunabilir. Sektörün hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için birtakım iyileştirilmelere ihtiyaç var. Özellikle iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bürokratik onay ve izin süreçlerinin hızlandırılması, kentsel dönüşüm sorunsalının mutlaka bir makro plan çerçevesinde ele alınması, yapı izin ve ruhsat alımlarının kolaylaştırılması ve maliyetlerinin makul seviyelere çekilmesi, alt yapı yatırımlarının tamamlanması ve yabancılara gayrimenkul satışlarındaki teşvik uygulamaları gibi bir dizi konuda iyileştirilmeler yapılması çok yararlı olacaktır."

Apaydın, ayrıca konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 1'in altına çekilmesi gerektiğini vurguladı.

