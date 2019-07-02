İnşaat sektöründe ticari uyuşmazlıklar masaya yatırıldı

ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Arabuluculuk Merkezi (TAM) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, uyuşmazlıkların ticari yaşam için maliyet ve risklerinin giderek arttığını belirterek, "Yatırımcı olarak geleceğe odaklanmak zorundayız. Yolumuza devam edebilmek için hızlı seçenekler ve çözümler üretmeliyiz." dedi.

Güleryüz, İNTES ve Arabuluculuk Merkezi iş birliğinde, The Ankara Otel'de düzenlenen "İnşaat Sektöründe Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuk Semineri"nde yaptığı konuşmada, seminerin, Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini, İNTES olarak arabuluculuk sisteminin yerleşmesi, etkili ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi için gayret ettiklerini söyledi.

İnşaatın uluslararası tahkim deneyimi en eski sektörlerden olduğuna işaret eden Güleryüz, "Orta ve büyük ölçekli projelerde çok sayıda alt yüklenici ile çalışıyoruz. Sayısız malzeme ve hizmet tedarikçisi ile ticari ilişki yürütüyoruz. Sektördeki firmalar bugün rakip, yarın ortak, bir sonraki gün yüklenici-alt yüklenici olarak birlikte çalışabiliyor. Dolayısıyla bizler için ortaya çıkan uyuşmazlığın kısa sürede ve derinleşmeden, arabuluculuk gibi dostane bir yöntem ilişkilerin devamlılığı açısından özel önem taşımaktadır." diye konuştu.

- "Hukuki güven yabancı yatırımcı açısından belirleyici"

Arabuluculuğun, uyuşmazlıklarda hızlı ve düşük maliyetle çözüm fırsatı sunduğunun altını çizen Güleryüz, özel sektör olarak sorunların çözümünde hukuki güven ve istikrarı çok önemsediklerini kaydetti. Hukuki güven ve istikrarın, yabancı yatırımcıların yatırım kararları açısından da belirleyici olduğuna değinen Güleryüz, bu noktada ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk mekanizmasının devreye girmesinin çok faydalı olacağını dile getirdi.

Güleryüz, yargısal çözümün uzun yıllar almasının, iş dünyasının temel sorunlarından olduğunu vurgulayarak, "Zaman maliyetinin yüksek olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yıllar sürecek uyuşmazlıkların ticari yaşam için maliyeti ve riskleri giderek artmaktadır. Yatırımcı olarak geleceğe odaklanmak zorundayız. Yolumuza devam edebilmek için hızlı seçenekler ve çözümler üretmeliyiz." ifadesini kullandı.

Seminer Güleryüz'ün açılış konuşmasının ardından, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve ilgili akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.