'İnşaat malzemeleri ihracatında 30 milyar dolara ulaşabiliriz'

İSTANBUL - Uğur Aslanhan (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, yılın 10 ayında inşaat malzemeleri ihracatının, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştığını, yıl sonunda 20,5 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihraç etmiş olacaklarını bildirdi.

Erdoğan, "Gelecek yıl ihracat hedefimiz en az 22 milyar dolar. Irak, Libya ve Rusya'da canlılığın tekrar gelmesi ve pazar paylarımızı tekrardan kazanmamız, yakın bölgelerimizde pazarları başkalarına kaptırmamamız, en yüksek ihracat yaptığımız ABD ve AB ülkeleri ile ilişkilerimizin iyi sürmesi halinde 30 milyar dolar ihracata ulaşırız." dedi.

Ferdi Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat malzemeleri sanayisinin seramikten cama, kiremitten gaz betona, asansörden çeliğe, aydınlatmadan ısıtma-soğutma sistemlerine kadar 33 alt sektörden oluştuğunu, bu sanayinin toplam pazar büyüklüğünün 115 milyar dolar olduğunu söyledi.

Müteahhitlikle birlikte çok ciddi istihdam sağlayan inşaat malzemeleri sektörünün ekonominin lokomotiflerinden olduğunu vurgulayan Erdoğan, sadece sanayi tarafında 1,5 milyon çalışan bulunduğunu, müteahhitlik hizmetleriyle birlikte söz konusu rakamın 3,5 milyona çıktığını bildirdi.

Erdoğan, "İnşaat malzemeleri, Türkiye'nin en yüksek katma değerini üreten sektörlerinden... Çünkü ağırlıklı taşa-toprağa dayalı, kendi maden yataklarımızdan elde edilen madenlerin işlendiği bir sektör. Otomotiv de dahil en yüksek katma değeri biz sağlıyoruz." diye konuştu.

Sektörün yıllık üretiminin 17,3 milyar dolarlık kısmını geçen yıl ihraç ettiğini aktaran Erdoğan, 2014'te 22,1 milyar dolara kadar yükselen ihracatın daha sonra gerileyerek 2016'da 16 milyar dolara düştüğünü, geçen yıl ise tekrar yükselişe geçerek 17,3 miyar dolara ulaştığını anlattı.

Erdoğan, söz konusu düşüşte; Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde başı çeken Libya ve Irak'taki sıkıntılar, Rusya ile yaşanan gerilim ve petrol fiyatlarının gerilmesinin etkili olduğunu söyledi.

Rusya ile sıkıntıların giderilmesi, petrol fiyatlarının bir nebze de olsa artması, ihracatçıların yeni pazarlara açılması ve mevcut pazarlardaki varlıklarını artırması sayesinde ihracatın bu yıl tekrar artışa geçtiğini kaydeden Erdoğan, 2017'de ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 17,3 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

"Batının standartlarıyla üretip doğunun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz"

Ferdi Erdoğan, 2018'in 10 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Yıl sonunda 20,5 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihraç etmiş olacağız. Yakın ve komşu pazarlardaki göreceli iyileşme ile AB pazarı, ihracat artışına katkı sağlıyor. Jeopolitik sorunlar nedeniyle küçüldüğümüz Irak, Rusya gibi pazarlarda tekrar işlerimiz normalleşmeye başladı." diye konuştu.

Daha önce yakalanan 22 milyar dolarlık ihracatın 7 milyar dolar gerileyerek 15 milyar dolara düşmesi sonrası hızla toparlandıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi yeniden 20 milyar doları aşacağız. İç pazarda inşaat işlerimizin önceki yıllara göre yavaşlaması sonrası sanayicilerimiz çok çabuk hareket ederek ihracata yöneldi. Dış pazarda Türk malı inşaat malzemelerine çok güveniliyor. Çünkü batının standartlarıyla üretip doğunun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. En yüksek ihracat yaptığımız ülkeler sanılanın aksine Avrupa ülkeleri... En yüksek ihracat yaptığımız ilk 20 ülkede 6 tane gelişmiş ülke var. Bu 6 ülke, ihracatımızın 5 milyar dolarını alıyor, diğer 14 ülke de 5 milyar dolarını alıyor."

Türkiye'nin inşaat malzemelerinde en yüksek ihracatı ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada gibi ülkelere yaptığını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin çok kaliteli üretim yaptığını, inşaat malzemelerinin birçok alanında dünyada liderliği elde ettiklerini söyledi.

"140 ülkenin 115'ine ihracat yapıyoruz"

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin toplam 115 milyon tonluk ihracatının neredeyse 3'te birini inşaat malzemeleri sektörünün yaptığını belirterek, ihracat kilogram değerinin biraz gerilediğini, Ekim 2017'de 1,88 dolar olan Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatının Ekim 2018'de 1,69 dolara gerilediğini, inşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatının da 0,60 dolardan 0,54 dolara düştüğünü bildirdi.

Erdoğan, atılan stratejik adımların üreticiyi ihracata yönlendirdiğini ifade ederek, "Üretici, 'Ben bu işi sürdürürsem desteği alacağım. Türkiye'nin bu kaynağa ihtiyacı var.' şeklinde düşünüyor. Kapasite ayırıp dış pazara yöneliyor. Türkiye'deki sanayicilerin genelinde bunu görüyorum." dedi.

Yıl sonunda Türkiye'nin ulaşacağı toplam 170 milyar dolarlık ihracatın 20,5 milyar dolarını, 120 milyon ton dış satışın da 35 milyon tonunu inşaat malzemeleri sektörünün gerçekleştireceğini kaydeden Erdoğan, kilogram ihracat değerinin artırılmasıyla bu alandan çok ciddi gelir elde edilebileceğini söyledi.

Erdoğan, gelecek yıl ihracat hedeflerinin en az 22 milyar dolar olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Irak, Libya ve Rusya'da canlılığın tekrar gelmesi ve pazar paylarımızı tekrardan kazanmamız, yakın bölgelerimizde pazarları başkalarına kaptırmamamız, en yüksek ihracat yaptığımız ABD ve AB ülkeleri ile ilişkilerimizin iyi sürmesi halinde 30 milyar dolar ihracata ulaşırız. Şu anda otomotiv, tekstil ve hazır giyimden sonra en yüksek ihracat yapan üçüncü sektörüz. Bu ihracat artışı sürerse ve ortalama ihracat değerimizi de artırabilirsek tekstil sektörünü de, otomotiv sektörünü de geçeriz. 2023'te en yüksek ihracat yapan sektör oluruz."

Erdoğan, Küresel Rekabet Endeksi'nde yer alan 140 ülkenin 115'ine ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Bazı engellerin kalkmasıyla ihracat ciddi şekilde artar"

Ferdi Erdoğan, bazı engellerin kaldırılmasıyla sektörün ihracatının ciddi şekilde artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin uyguladığı düşük gümrük vergilerine karşın bazı ülkeler ürünlerimize yüksek vergiler uygulamakta, bazı ülkeler ise tarife dışı engeller yaratmaktadır. Ürünlerimize tarife dışı engeller veya yüksek vergiler uygulayan ülkeler yakından takip edilmeli, müzakere edilmeli, gerektiğinde mütekabiliyet unsurları ve diğer karşı önlemler uygulanmalıdır. Türk Eximbank'ın ihracat kredi sigortasının Asya, Orta Doğu, Afrika bölgesindeki ülke limitlerinin ve alıcı limitlerinin artırılması, yeni pazarlara güvenle açılma konusunda ihracatçılarımıza fayda sağlayacaktır. Gümrüklere ve limanlara demir yolu ulaşımının artırılması gerekmektedir. Tüm taşıma hizmetlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, demir yolu ağının genişletilmesi, üretim merkezi, ham madde alanları ve limanlar arasında demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi ihracatımızın artmasında faydalı olacaktır."

Madencilikte bazı bürokratik engellerle karşılaşıldığını, buradaki süreçlerin hızlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türk Eximbank'ın sağladığı kredilerin daha uzun olması gerektiğini, Türk Eximbank'ın destekleri sayesinde inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 25'inin yapıldığı Afrika ülkeleri ile ilgili payın artabileceği söyledi.

Müteahhitlere yerli malzeme kullanma çağrısı

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, inşaat malzemelerinde çok kaliteli üretim yapıldığını vurgulayarak, "Türkiye'de ithal malların tümü eksiksiz yapılıyor. Sadece yüksek teknolojili ürünlerde yerli üretim konusunda sıkıntı var. Yani, akıl katılan malzemeler Türkiye'de yeni yapılmaya başlandı." dedi.

Müteahhitlere yerli malzeme kullanılması konusunda çağrıda bulunan Erdoğan, "Türk üretiminin kalitesini gerçekten hiçbir yerde bulamazlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, inşaat malzemelerinde akıllı teknolojilerin kullanıldığı alanlarda ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu, devletin de yönlendirmesiyle bu alanda yatırım yapanların önemli kazanımlar sağlayacağını kaydetti.