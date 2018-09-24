İnşaat maliyet endeksi arttı

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,01 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,07, işçilik endeksinde yüzde 0,62 artış görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 32,07, işçilik endeksinde yüzde 16,39 artış kayıtlara geçti.

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,78 artış yaşandı. Temmuzda haziran ayına göre, malzeme endeksi yüzde 1,82, işçilik endeksi yüzde 0,59 artış kaydetti. Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 30,38, işçilik endeksi yüzde 16,35 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,24, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 31,16 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,81, işçilik endeksi yüzde 0,71 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 37,47, işçilik endeksi yüzde 16,56 arttı.