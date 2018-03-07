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İnşaat İş Ekipmanı Üreticileri İstişare Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, "İşvereni her türlü sorumlu tutan ve cezalandıran bir anlayıştan mutlak suretle kaçınılması gerektiği görüşündeyiz." dedi.Delibaş,...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:41
İnşaat İş Ekipmanı Üreticileri İstişare Toplantısı
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, "İşvereni her türlü sorumlu tutan ve cezalandıran bir anlayıştan mutlak suretle kaçınılması gerektiği görüşündeyiz." dedi.

Delibaş, TOBB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen İnşaat İş Ekipmanı Üreticileri İstişare Toplantısı'nda, işverenler olarak iş kazalarının hiç yaşanmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahseden Delibaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttükleri "Güvenli İskele Projesi" sonucunda, standartlara uygun cephe iskelesi kullanımının ciddi oranda yaygınlaştığına dikkati çekti.

Delibaş, iş kazalarının sadece yapılacak yasal düzenlemeler ve yaptırımlar ile önlenemeyeceğini belirterek, "Asıl önemli hususun günlük yaşantımızda ve iş yerlerimizde herkesin güvenlik kültürünü içselleştirmesi ve buna uygun davranması olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu toplantıda, inşaat sektöründe yaşanan, özellikle yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarının ve bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi için sektörde yaygın olarak kullanılan iş ekipmanlarında standartlara uygun üretim, kurulum, kullanım ve sökümüne ilişkin hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca mevcut projelerin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk, İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç ve Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir de katıldı.

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