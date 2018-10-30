İnnova'dan yeni SkywaveIoT Partner Programı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un iştirak şirketlerinden İnnova, Nesnelerin İnterneti (IoT) platformu SkywaveIoT üzerinde iş ortaklarının yeni uygulamalar geliştirmesine ve mevcut uygulamalarını entegre etmesine imkan verecek SkywaveIoT Partner Programı'nı başlatıyor.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, Türkiye'de teknoloji sektörünün önemli projelerini hayata geçiren İnnova, başlattığı SkywaveIoT Partner Programı ile IOT alanında faaliyet gösteren şirketler, yeni çalışmaya başlayan startup'lar ve makinelerini bağlantılı hale getirmeyi hedefleyen üreticilerle bir araya gelerek IoT alanında yaratılan değerin arttırılmasını amaçlıyor.

SkywaveIoT platformundan yararlanan şirketler; ürün geliştirme, pazarlama ve yeni iş birlikleri kurma alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlık desteğine de kolayca ulaşma imkanına sahip oluyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, SkywaveIoT platformu ile IoT alanında yatırım yapacak firmalara uçtan uca çözüm sunan, güvenilir ve güçlü bir iş ortaklığı sunduklarını belirterek, Türkiye'nin en önde gelen sistem entegratörü olarak ve inovatif teknolojiler kullanarak, Türk Telekom'un da verdiği güçle Türkiye IoT sektörünün önemli projelerine imza attıklarını bildirdi.

SkywaveIoT partnerlerinin çözümlerini İnnova'nın çözüm ve hizmetlerini götürdüğü 4 kıtaya ulaştırma imkanı da bulacaklarını kaydeden Ersöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında yüzde 100 kendi uzmanlığımızla geliştirdiğimiz SkywaveIoT platformu ile fabrikalar ve üretim ortamlarının yanı sıra akıllı şehir uygulamalarına özel akıllı çözümlerin de önünü açıyoruz. Bu alanda teknoloji geliştiren şirketlerin ihtiyaç duyduğu güçlü, güvenilir teknoloji ve platform desteğini sunuyoruz. SkywaveIoT platformumuz, güvenli, ölçeklenebilir bulut mimarisi sayesinde perakende, bankacılık, enerji ve Endüstri 4.0 gibi alanlarda ihtiyaç duyulan üstün veri iletişimi, analizi ve yönetimi gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor.

Güvenilir Türk Telekom iletişim altyapısı ile Türk Telekom veri merkezi üzerinden sunduğumuz SkywaveIoT platformu sayesinde IoT uygulamalarında yaratılan kritik veriler güvenli bir şekilde ülkemizde depolanıyor. SkywaveIoT Partner Program ekibimiz, programa katılan girişimcilerle ortak iş geliştirme fırsatlarını değerlendiriyor. Ortak geliştireceğimiz ürünler ile ülkemiz ve sektörümüz için ciddi bir potansiyel barındıran bu alanda daha büyük ve kapsamlı projelere imza atacağımıza inanıyoruz"





- Program, çözüm ortaklarına avantajlar sunuyor





SkywaveIoT Partner Programı çözüm ortaklarına da çeşitli avantajlar sunuyor. İnnova ile ortak çözüm geliştirme ve sunma imkanı bulacak firmalar bu çözümlerini perakende, bankacılık, finans, ulaşım, enerji, kamu gibi geniş çevrelere ulaştırabilecek.

Pazarın ve müşterilerin gereksinimlerine yönelik daha geniş bilgi ağına ulaşan firmalar aynı zamanda SkywaveIoT Partner Programına dahil diğer firma çözümleriyle birlikte de müşterilerin uçtan uca çözümlerinin bir parçası olabilecek.

Bu desteklere ilave olarak İnnova ekipleri hem SkywaveIoT platformu hem de çözüm mimari ve geliştirme konularında derin teknik bilgilerini iş ortakları ile paylaşarak, ortak çözümlerin pazara ulaşma hızını arttırmayı sağlayacak.