İngiliz şirketten Türkiye'de yatırımlara devam mesajı

İSTANBUL (AA) - Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kartal, 50 farklı ülkede faaliyet gösterdiklerini ve en yüksek cirolardan birisini Türkiye'de yaptıklarını belirterek, "Compass Group'un Türkiye'ye bakışı mükemmel. Üst düzey yöneticilerimiz Türkiye'yi çok seviyor ve burada yatırımları sürdüreceğini belirtiyor. Türkiye, şu anda faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında 9. sırada ve biz bunu 5. sıraya yükseltmek istiyoruz." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük yiyecek, içecek, servis ve organizasyon kuruluşu olan Compass Group'un global anlamda 50 ayrı ülkede faaliyet gösterdiğini, şirketin, 55 bin farklı lokasyonda, yıllık 22,6 milyar pound cirosuyla ve 550 binin üzerinde çalışan personeliyle dünyanın 6. büyük işvereni olduğunu söyledi.

Türkiye'de 1992'den beri Türkiye'de toplu yemek sektöründe hizmet gösterdiklerini aktaran Kartal, iş ve alışveriş merkezleri, fabrikalar, eğitim kurumları ve sağlık kurumlarına toplu yemek hizmeti verdiklerini ifade etti.

Temizlik ve güvenlik alanlarında da faaliyet gösterdiklerini aktaran Kartal, Türkiye'de günde 1,3 milyon kişiye yemek hizmeti sağladıkları, 25 bin kişiyi doğrudan istihdam ettiklerini, Türkiye'nin hemen hemen tüm illerinde faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Kartal, Compass Group'un daha önce Sofra ismiyle hizmet veren şirketin önce yarısını sonra da 2011'de yüzde 100'ünü alarak Sofra/Compass Group Türkiye olarak hizmet vermeye başladığını bildirdi.

"Türkiye'nin en büyük ikinci işvereniyiz"

Kartal, ISO 500 şirketleri arasında Türkiye'nin en büyük ikinci işvereni olduklarını belirterek, şu anda istihdam ettikleri kişi sayısı olan 25 bini de artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de, Eurest ve Obasan markaları ile il merkezlerine ve fabrikalara, Scolarest markası ile eğitim kurumlarına, Medirest markası ile da sağlık kurumlarına toplu yemek hizmeti verdiklerini dile getiren Kartal, "Ayrıca, Eurest Services ile tesis işletim, bakım ve onarım, temizlik, iç taşıma ve depolama, idari ve ofis destek, açık alan ve çevre bakım gibi destek hizmetleri, Euroserve güvenlik markamızla da koruma ve güvenlik hizmetleri sunuyoruz." diye konuştu.

Kartal, yılın ilk yarısında cirosal anlamda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 24,9 büyüdüklerini belirterek, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu ve grubun yöneticilerinin burada faaliyet gösterdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Çiftçiye ürün alma garantisi veriyoruz"

Kartal, Türkiye'de kendileri için en büyük tehdidin gıda fiyatlarındaki dalgalanma olduğunu belirterek, yemeklerde kullandıkları ürünleri direkt çiftçilerden aldıklarını, bu sayede üreticinin de mutlu olduğunu söyledi.

Kartal, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerle anlaşma yaparak daha tarladayken ürünlerini alma garantisi verdiklerini kaydederek, şu ifadelerini kullandı:

"Anlaştığımız çiftçiler tarlalarını Sofra/Compass Group Türkiye için ekiyor. Biz de onlara gerekli desteği sağlıyoruz. Ürün alma garantisi veriyoruz ve ödeme planları yapıyoruz. İsteyen üreticiye ön ödeme yapıyoruz ve böylece gerekli tohumu ve gübreyi almalarını sağlıyoruz. Tohumun tarlaya atılmasından ürünün mutfaklarımıza gelişine kadar her aşamada çiftçiye destek oluyoruz. Çiftçi de böylelikle ürünümü kime satacağım, kaça satacağım endişesinden de kurtuluyor. Şimdiye kadar bu platformlar vasıtasıyla 450 çiftçiyle anlaşmalı üretim yaptık. Bir yılda 4 bin ton kırmızı et, 4 bin ton tavuk, 26 bin ton sebze, 10 bin ton meyve, 20 milyon adet yumurta, 4 bin beş yüz ton pirinç, 4 bin ton bakliyat, 3 bin ton makarna, 10 bin ton yoğurt, 2 bin ton un, 3 bin beş yüz ton şeker, 600 ton tuz alıyoruz."

"Türkiye'den vazgeçmeyeceğiz

Kartal, toplu yemek pazarının Türkiye'de büyümeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye şu an içinde bulunduğu dar boğazdan çıktığında gerçekten iyi noktalara gelecektir. Biliyorsunuz ekonomide ciddi hedefler var. Türkiye bu sıkıntıları aştıktan sonra yeniden yüksek büyüme hızını yakalayacak. Türkiye için 2019'un bu yıldan daha iyi olacağını düşünüyorum. 50 ülkede faaliyet gösteriyoruz, en yüksek cirolardan birisini Türkiye'de yapıyoruz. Kar marjları açısından çok düşük olsa da Türkiye şirket için vazgeçilmez bir ülke. Şirketimizin global anlamdaki yetkilileri Türkiye'ye çok iyi bakıyor. Compass Group'un Türkiye'ye bakışı mükemmel. Üst düzey yöneticilerimiz Türkiye'yi çok seviyor ve burada yatırımları sürdüreceğini belirtiyor. Darbe girişimi sonrası da gittik ve İngiltere'de görüşmeler yaptık.

Türkiye, şu anda faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında 9. sırada ve biz bunu 5. sıraya yükseltmek istiyoruz. türkiye çok iyi iş çıkartan ülke. İnanın hem Compass Group'un global anlamdaki yetkilileri hem de İngiliz yatırımcılar Türkiye'ye çok iyi bakış açısına sahip."