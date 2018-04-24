İngiliz şirketten Adıyaman'a

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Merkezi İngiltere'de bulunan Hive Energy şirketinin Türkiye Genel Müdürü Tolga Metin, Türkiye'nin, günde 7,2 saate ulaşan güneşlenme süresiyle güneşten elektrik enerjisi üretilmesinde en ideal ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bu doğrultuda, 11 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım olarak kurduğumuz Adıyaman Güneş Parkı projemizle elektrik üretimine başladık. 10 megavat kurulu güce sahip tesis, bin 300 apartmanın yıllık enerji tüketimine eş güneş elektriği üretecek." dedi.

Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket tarafından İngiliz Ticaret Odası'nın desteği ve rehberliğinde hem Türkiye hem de İran'da iş geliştirme hedefleri belirlendiğini söyledi.

Bu hedefler doğrultusunda bölgedeki ekonomik potansiyeli fark ederek 2015'te Ankara'da ofis açıldığını ve çalışmalara hız verildiğini anlatan Metin, şirketin Türkiye'deki ilk yatırımı olan Adıyaman Güneş Parkı ile ekonomiye ve yerel halka fayda sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Metin, şirketin Birleşik Krallık'ta güneş parkı projelerindeki uzmanlığı ile tanındığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Günde 7,2 saate ulaşan yıllık ortalama güneşlenme süresi, coğrafi ve politik avantajları, güneş enerjisi üretimi için Türkiye’yi en ideal ülke konumuna getiriyor. Bu rakamlar, ülkenin tükettiği tüm elektriği karşılamaya yeteceğini gösteriyor. Biz de bu doğrultuda, 11 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım olarak kurduğumuz Adıyaman Güneş Parkı projemizle elektrik üretimine başladık. 10 megavat kurulu güce sahip tesis, bin 300 apartmanın yıllık enerji tüketimine eş güneş elektriği üretecek. Şubat ayında elektrik üretimine başlayan tesisin üretimi yaklaşık 18 milyon kilovatsaat seviyesinde, temiz ve çevre dostu bir üretim olacak. Üretilen yeşil enerji aynı zamanda karbondioksit salımını yılda 10 bin 800 ton azaltacak. Kısa vadede inşaat sürecinde 40 kişiye istihdam yaratan proje, 25 yıllık ömrü içinde 10 kişiye daha bakım alanında iş imkanı sağlayacak."

Projenin planlama ve inşaat aşamalarında yerel iş gücünü, materyal ve servisleri değerlendirmeye büyük önem verdiklerini aktaran Metin, "Söz konusu proje, Türkiye'nin ekonomik büyümesine olumlu etkisi olacak iyi örneklerden biri. Bu anlayışla hem Türkiye hem de komşu ülkelerde yatırımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hive Energy çeşitli sahalarda yatırımlara devam ederken, İngiltere'nin 300 megavatlık ilk "süper güneş parkını" geliştiriyor.

Küresel çapta 7 ofisi olan şirketin, ayrıca toplam 2 bin 500 megavatın üzerinde bir güneş enerjisi üretim kapasitesi için proje teklifleri bulunuyor.