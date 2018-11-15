INESEC 2018’de Dicle Elektrik’e özel oturum

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ yöneticilerinin, Dicle Üniversitesi tarafından organize edilen Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kongresi’nde (INESEC 2018) özel bir oturumla geleceğin elektrik şebekelerini anlatacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek özel oturumun konusunun "Dicle Elektrik Bölgesinde Akıllı Şebeke Uygulamaları, Enerji Kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar" olarak belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu kongrede, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel'in "Dicle Elektrik Bölgesinde Geleceğin Şebekesi Çalışmaları Projeksiyonu" başlıklı bir sunum yapacağı belirtilen açıklamada, "Dicle Üniversitesi tarafından organize edilen INESEC 2018'de Dicle Elektrik için düzenlenecek özel oturumda, ayrıca Dicle Elektrik Dağıtım AŞ yöneticileri geleceğin şebekelerini anlatacak. Genel Müdür Yardımcıları Nedim Tüzün ‘Dicle Elektrik Bölgesinde Şebekenin İzlenmesi ve Enerji Kalitesi Artışına Yönelik Uygulamalar’, İ. Halil Ertürkler ise ‘Dicle Elektrik Bölgesinde Akıllı Sayaç ve CBS Uygulamaları’ başlıklı sunumları yapacaklar." ifadeleri kullanıldı.









