"İmar Barışı'na ilişkin düzenleme"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyondan fazla konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenlemeye ilişkin, "İnşallah önümüzdeki hafta Çarşamba günü bunun nasıl bir formatla yapılacağı hususunu açıklayacağız. 2-3 gün içinde de müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda A haber kanalında canlı yayında soruları yanıtlayan Özhaseki, İmar Barışı'nın son durumuna ilişkin soru üzerine, bu konuda epey çalıştıklarını, kanunun çıktığını, erken seçim kararının bu işin aceleye gelmesini sağladığını söyledi.

Seçimden önce müracaatları almaya başlayacaklarını açıklayan Özhaseki, 26 milyon bağımsız birimden neredeyse 13-15 milyonunun sorunlu olduğunu, vatandaşların bu nedenle devletle kavgalı ve mahkemelik olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, "Buna güzel bir çözüm bulduk." diyerek, şöyle konuştu:

"Siyaset kurumu çözüm bulma sanatının olduğu bir kurumdur nihayetinde. Biz de bu çözümü bulduk. Herkes evinde artık rahat oturacak, belediyelerle kavga etmeyecek, mahkemeye gitmeyecek. Kendi bulunduğu gerek evini gerek iş yerini artık bir ekonomik değer olarak kullanacak. Bankalardan kredi almak istediklerinde götürecekler, onu teminat gösterip karşılığında kredi alabilecekler veya kat mülkiyetine geçemedilerse kat mülkiyetine geçecekler. Kat mülkiyetine geçince değeri daha artacak. Herkesin olduğu yerdeki malı, mülkü gerçek değerine kavuşacak. Bundan dolayı da insanlar çok mutlular.

İnşallah Çarşamba günü nasıl bir formla müracaat edeceklerini açıklayacağız, 3-4 gün sonra yani. Formun esasında neler var onları açıklayacağız. Burada da çok sade olarak vatandaşın e-devlet üzerinden müracaat etmesini bekliyoruz. Herhangi bir mühendislik bürosuna gitsin istemiyoruz, bir yerlerde ölçümler yaptırarak birkaç bin lira para versin istemiyoruz."

Vatandaşların kendi beyanlarının esas olacağına dikkati çeken Özhaseki, "Orada adını, soyadını, parsel numarasını, evinin veya iş yerinin konumunu, imara aykırılık varsa tek tek yazsın istiyoruz. Sonra değerini kendi hesaplasın, maliyenin açtığı hesaba bedelini yatırsın. Biz de onun yapı kayıt belgesini e-devlet üzerinden gönderelim istiyoruz. Vatandaş için böyle bir kolaylık var. İnşallah önümüzdeki hafta Çarşamba günü bunun nasıl bir formatla yapılacağı hususunu açıklayacağız. 2-3 gün içinde de müracaatları almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Beklentiler arasında dağlar kadar farklar var"

Uzun yıllar belediye başkanlığı yaptığı kentteki yenilik ve gelişmelere değinen Özhaseki, Kayseri'nin Avrupa'daki tüm şehirlerle yarışabilecek konumda olduğunu söyledi.

Özhaseki, vatandaşların artık beklentilerinin yükseldiğini ve her şeyin en iyisini istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"15-20 yıl önceki beklentiyle şu anki beklentiler arasında dağlar kadar farklar var. Kayseri'de ticaret erbabının sokağa döküldüğü ve hükümete isyan ettiği hiç görülmemiştir. İnsanlar burada 'Elhamdülillah' der. Bu kadar mütedeyyin, devletine bağlı, kendi halinde insanlar, 2002'de sokaklara düştüler. 50 binden fazla insan yürüyüş yaptı. 'Siz ne yaptınız, öldürdünüz bizi, evimize ekmek götüremiyoruz.' diyorlardı. Her tarafı perişan etmiş bir ortam vardı.

O dönemde insanlar sadece işinde, gücünde olmayı ve ekonominin düzgün bir ray üzerinde gitmesini istiyorlardı ve yeterliydi o insanlar için ama artık beklentiler yükseldi. Bunu yapmak da bizim görevimiz ve zaten bunun için çırpınıyoruz."