İlk Fırsat Programı “Şevket Sabancı” adıyla birlikte anılacak

İSTANBUL (AA) - Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan "İlk Fırsat Programı", bundan böyle "Şevket Sabancı" adıyla birlikte anılacak.

Esas Sosyal'dan yapılan açıklamaya göre, Şevket Sabancı ve ailesinin sosyal yatırımlarının kapsamını hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek genişletmeyi amaçlayan Esas Sosyal’in ilk sosyal yatırımı olan İlk Fırsat Programı, bir dönüm noktasına geldi.

Bundan böyle "Şevket Sabancı" adıyla birlikte anılacak olan İlk Fırsat, gençlere ilk iş fırsatları verirken, Türkiye’deki eğitimli genç işsizliğinin çözümünde öncü bir program olarak yoluna devam edecek.

Üniversiteden yeni mezun gençlerin ilk işbaşı deneyimlerini, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı olarak çalışmalarını destekleyerek sağlayan ve aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler sunan İlk Fırsat Programı, "Şevket Sabancı Vizyonuyla" gençlere ilk iş fırsatları sağlayacak.





- "İlk Fırsat Programı "Şevket Sabancı" adıyla anılmayı hak etti"





Açıklamada,11 Şubat akşamı düzenlenen Esas Sosyal Yıllık Buluşmasındaki konuşmasına yer verilen Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Titiz ve özverili çalışmalarının hepsinin arkasında aslında bir 'vizyoner' olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"60’ı aşkın yıldır azimle çalışmış, iş dünyasının duayenlerinden olmuş, toplumsal problemlere her daim çözüm aramış ve her zaman geleceğin gençlerde olduğuna inanmış biri… Kendisinin 2000 yılında Esas’ı yaratma aklı, bugün bizlere Esas Sosyal ile topluma geri verme imkanını sağladı. Bugüne kadar kat ettiğimiz yol ve yarattığımız sosyal etki, kendisinden öğrendiklerimizle mümkün oldu. Ve bugün gururla açıklıyorum ki, geldiğimiz noktada artık İlk Fırsat Programı da bu vizyoner ile, yani Sevgili Babamız ‘Şevket Sabancı’ adıyla bir anılmayı hak etti."

Kamışlı, gençlerin ayrımcılık yapılmadan geleceğe umutla bakabilmesinin önemine vurgu yaparak, gençlerin işsizlik sorununun aslında herkesin sorunu olduğunu belirtti ve "İş aslında var ama nerede var, işte onu bilip arz ile talebi akıllıca buluşturmak gerek. Biz bunun için İlk Fırsat köprüsünü inşa ettik. Şevket Sabancı ismiyle vereceğimiz desteğin sürekliliğini teyit ettik. Ama bu sağlamlığı teyit edilen köprüyü süratle daha da genişletmek gerek. Ve bu da ancak el ele verirsek olur. Büyük bir mutlulukla bu nosyonu benimsemiş 2019 İlk Fırsat kurumsal destekçilerimizi sizlere açıklamak istiyorum. Sanko Holding, Akfen Holding, Fiba Group, Pegasus Hava Yolları, Volkswagen Doğuş Finans ve Esas Gayrimenkul." ifadelerini kulladı.





2016 yılında hayalimi söylediğini anımsatan Kamışlı, kurumların da İlk Fırsat’ı destekleyeceğini, insan kaynakları havuzunun bir parçası olarak benimseyeceğini bildirdi.

Kamışlı, el ele ortak geleceğimize katkıda bulunup köprüyü genişleteceklerini belirterek, hayalinin gerçekleşmeye başladığını ifade etti.

Bu yılın, kurumsal destekçileriyle pilot yılları olduğunu ifade eden Kamışlı, "Onların memnuniyetleri neticesinde, ileriki yıllarda bu köprüyü hep beraber daha fazla paydaşla genişleteceğiz. Bu değerli şirketlerin her birine, bize olan inançları ve ortak sorunumuza verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Üyesi Şevket Sabancı da bilindiği gibi, 'Sabancı Ailesi’nin gençlerin iyi yetişmesine her zaman çok önem verdiğini belirterek ,"Bu defa kızım Emine’nin başkanlığında, çocuklarım ve torunlarım eğitimde yeni bir yol açtılar. Çok şükür, bugün 4. yılını kutlamaktayız. İlk Fırsat’a ismimin verilmesi beni çok mutlu etti. Bu girişimde bugüne kadar bizimle beraber olan, bize destek verenlerin hepsine huzurlarınızda teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.





- İlk Fırsat’ı tamamlayan gençlerin yüzde 80’i iş teklifi aldı





Yeni mezunlara özel tasarlanmış bir İK anlayışı ve potansiyeli ölçmek üzerine kurgulanmış bir sisteme sahip olan İlk Fırsat Programı kapsamında profesyonel bir seçim sürecinden geçen adaylar, programa dahil olduklarında ilk işbaşı deneyimlerini kazanırken, İlk Fırsat Akademi’de eğitim görüyor.



Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan mentorlardan destek alıyor, toplum liderleriyle söyleşiler yaparak ufuklarını genişletiyorlar. Şu ana kadar İlk Fırsat’ı tamamlayan gençlerin yüzde 80’i, henüz programı tamamlamadan iş teklifi aldı. Programı tamamlayan gençler arasındaki istihdam oranı yüzde 92. TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları yüzde 34 iken, İlk Fırsat programını tamamlayanların arasında bu oran yüzde 8 seviyelerinde gerçekleşti.

Esas Sosyal Yıllık Buluşması kapsamında, 2019 yılında İlk Fırsat Programı’na finansal destek veren 6 kurumsal destekçi firmanın üst düzey yöneticilerinin katıldığı Kurumsal Destek Sohbeti gerçekleştirildi.

Türkiye’de genç işsizliğinin masaya yatırıldığı sohbette eğitimli gençlerin okuldan işe geçişte karşılaştığı fırsat eşitsizliği ve bu konuda iş dünyasının yapması gerekenler konuşuldu.



