Ilısu Barajı'ndan etkilenen tarihi zaviye taşınacak

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf'te bulunan ve Ilısu Barajı göl alanından etkilenen kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için yoğun mesai harcandığı belirtildi.

Bu doğrultuda baraj sularından etkilenmeyecek Yukarı Şehir'in yeniden düzenlenerek açık hava müzesi haline getirildiği anımsatılan açıklamada, "Baraj göl alanından etkilenen Aşağı Şehir'de yer alan tarihi ve kültürel varlıklar ise son derece titiz metotlarla ya yerinde korunmakta ya da taşınarak yeni yerlerinde konumlandırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu çerçevede 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ile Artuklu Hamamı'nın yeni yerlerine taşındığı hatırlatılan açıklamada, Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi'nin de türbe, minare ve müştemilat bölümü olmak üzere 3 parça halinde taşınacağı bildirildi.

Açıklamada, zaviyenin, Hasankeyf yeni yerleşkesinde yer alan Arkeopark alanında bütüncül olarak sergileneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Taşıma tertibatı da dikkate alındığında taşınacak yük, türbede 850 ton, minarede 450 ton ve müştemilat bölümünde ise 250 ton olacak. Zaviyenin üç ana kütle halinde taşınacağı mesafe 2 bin 400 metre. '3. Tarihi Taşıma Operasyonu' 10 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı saat 05.00'te gerçekleştirilecek ve ilk planda türbe taşınacak. Minarenin taşıma işleminin ise 12 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanıyor."

Muhabir: Deniz Çiçek Palabıyık