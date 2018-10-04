Ilgın'da buğday tohumu dağıtıldı

KONYA (AA) - Ilgın Tarım Kredi Kooperatifince çiftçilere hibe buğday tohumu dağıtılmaya başlandı.

Geçen sezon nohut ekimi yapan çiftçilere Orman ve Tarım Bakanlığı tarafından hibe edilen sertifikalı buğday tohumlarının teslimine başlandı.

Ziraat mühendisi Emrah Alkan, nadas alanları değerlendirme kapsamında Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığının nohut projesi kapsamında projenin ikinci yılında bedelsiz hububat tohumu dağıtımı yaptığını söyledi.

Alkan, "Ilgın'da yaklaşık 60 çiftçimize 27 ton hububat tohumu dağıtımına başladık. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz Glosa cinsi tohumumuz Tarım Kredi Kooperatifi tarafından geliştirilen, ekmeklik bir buğday çeşidi. Yüksek verimli bu özel tohumun kıraç alanlara dayanabilirliği çok yüksek. Buğday tohumunun dağıtımının hemen ardından yine aynı proje kapsamında bedelsiz sertifikalı arpa tohumu dağıtımını gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.