İl Tarım ve Orman Müdürü Yıldız, ayçiçeği hasadına katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, ayçiçeği hasadı yapılan tarlayı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bülent Coşgun ile birlikte Fılındır mevkisindeki ayçiçeği hasadı yapılan tarlada incelemelerde bulundu.

Yıldız, Sivasta Fılındır mevkisinde 910 dekar ve Kalın köyünde 350 dekar çerezlik ayçiçeği yetiştiriciliğini belirterek, "Bu bölgelerde siyah renkli Arizona ve f61 hibrit çeşit ile beyaz renkli İnegöl'den temin edilen yerli çeşit yetiştirildi. Hasat bugün tamamlandı ve verim yaklaşık olarak 250-300 kilogram/dekar aralığında oldu." ifadesini kullandı.

Sivas'ta bu tür ürünlerin yetiştirilmesinin kendilerini sevindirdiğini aktaran Yıldız, "Bu tip işletmelerin sayısının artması gerekiyor. Günümüz tarım sektörü daha bilinçli ve yenilikçi olmalı. Bizler de daha çok üretim için İl Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya hazırız." açıklamasında bulundu.



