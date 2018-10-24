İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'oe İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Süleyman Kamçı'nın başkanlığındaki toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin temsilcilerin katıldığı toplantıda, 2018 yılının ilk 9 ayının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Kamçı, toplantının vatandaşlara, iş arayanlara ve işverenlere hayırlı ve verimli olması temennisinde bulundu.

2018 ocak-eylül döneminde 94 bin 519 kişinin İŞKUR'a işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunduğunu, toplam İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısının 56 bin 906, kayıtlı işgücü sayısınınsa 105 bin 003 olarak gerçekleştiğini belirten Vali Kamçı, şu bilgileri verdi:

"2018 ocak-eylül döneminde 65'i kamu, 31 bin 149'u ise özel sektörden olmak üzere toplam 31 bin 214 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işlere karşılık aynı dönemde işverenlere yapılan toplam takdim sayısı ise 68 bin 487 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 42 kamu, 14 bin 8'i özel sektör olmak üzere toplam 14 bin 450 kişi işe yerleştirilmiştir. Aynı dönemde SGK kayıtlarına göre İlimizde özel sektörde 67 bin 818 kişi işe yerleşmiş olup, bu rakam Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce özel sektörde gerçekleştirilen işe yerleştirme sayısına oranlandığında özel sektör etkinlik oranı yüzde 21 olarak gerçekleşmiştir. İşe yerleşen engelliler hariç Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğüne kayıtlı engelli işgücü sayısı 2 bin 751, kayıtlı engelli işsiz sayısı ise bin 352 olarak gerçekleşmiştir."

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen İşe İlk Adım Projesi ve İş'te Anne Projesi hakkında bilgiler verilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.







