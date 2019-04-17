İktisadi krizlere karşı

KONYA (AA) - KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, mudarebe sisteminin İslami finansta kar paylaşımı esasına dayanan emek-sermaye ortaklığı olduğunu belirterek, girişimcilerin mudarebeyi tercih etmesiyle İslam ekonomisinin gelecekte katkısının artabileceğini söyledi.

Avrupa Bilim Vakfı Hakemler Kurulu Üyeliği görevini de yürüten Prof. Dr. Çizakça, AA muhabirine yaptığı açıklamda, Türkiye'de katılım bankacılığının payının son yıllarda arttığını söyledi.

Yüz yıllardır yaşanan krizlerin sebebinin banka ve borç kaynaklı olduğunu ifade eden Çizakça, ekonomilerin büyüdükçe borç alma ihtiyacının arttığını aktardı.

- Katılım bankacılığı tercih ediliyor

Çizakça, katılım bankalarının çok önemli görevler yaptığına işaret ederek, "Faizle borç para vermedikleri için dindar insanların yatırımlarını alabiliyor ve harama bulaşmadan girişimcilere aktarabiliyorlar. Harama bulaşmayan insanların, bankacılık sektörüne dahil olmalarını sağlıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda halk, konvansiyonel bankalarla ilişkisini kesmişti. Katılım bankacılığı ortaya çıktıktan sonra insanlar, bu bankaları tercih etmeye başladı." diye konuştu.



Çizakça, İslam ekonomisi ve finans sisteminin girişimciyi destekleyerek ekonomiye güçlü dinamizm sağladığını vurguladı.

İslami finansta borç almak yerine ortaklıklar kurularak sermaye ihtiyacının giderildiğini anlatan Çizakça, şöyle devam etti:

"İslami finans, bu yönüyle ekonomiye büyük katkı sağlar. Kar da zarar da paylaşılır. Mudarebede zarar, sermayedara gider. Girişimci parasal zarara uğramaz, sadece emek kaybı yaşar. Mudarebe sistemi, İslami finansta kar paylaşımı esasına dayanan emek-sermaye ortaklığıdır. Girişimciler, mudarebe yoluna giderse İslam ekonomisinin gelecekte katkısı muazzam boyutlarda artabilir. Büyük şirketler, mudarebe yöntemiyle finanse ediliyor. İslami finans, girişimciye büyük destek verir. Bunun neticesinde de ekonomiyi büyük dinamizm sağlar. Bu bakımdan İktisadi krizleri borç yoluyla değil de karşılıklı ortaklık yoluyla hallettiği için İslami finans, ciddi bir çözüm potansiyeli taşır."

- İktisadi krizlere karşı "ortaklık" önerisi



Mudarebe sistemi ile ekonomiye büyük dinamizm geleceğine dikkati çeken Çizakça, "Ülkemizde bu sistemin gerçekleşmesi için finans-sermaye tarafları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile teknoparkların devreye girmesi gereklidir. Bu kurumların iş birliği ile İslami finansın sermaye piyasasındaki rolü üst seviyelere çıkacaktır." diye konuştu.