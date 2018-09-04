İklimlendirme ihracatçısı Şili ve Arjantin kapısını araladı

ANKARA (AA) - İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), sektörün ihracatını artırmak amacıyla Şili ve Arjantin'e sektörel ticari heyetle ziyarette bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 15 İSİB üyesinin katıldığı ziyaret kapsamında Şili ve Arjantin'de iklimlendirme firmalarıyla bir araya gelindi.

Şili'de 114 ve Arjantin'de 96 olmak üzere toplam 210 iş görüşmesi gerçekleştiren İSİB üyeleri, Güney Amerika pazarından umutlu döndü. Bölgenin önde gelen iklimlendirme firmalarıyla görüşmeler yapan İSİB heyeti, pazarlama ve benzeri konularda görüş alışverişinde bulundu.

Şili ve Arjantin büyükelçileri ile ticaret müşavirleri de heyete ziyaretleri boyunca bölgenin sosyo ekonomik durumu, avantajları, fırsatları ve beklentilerine dair ayrıntılı bilgi verdi.

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakanay, Güney Amerika'nın cazip bir pazar olduğunu ve Türk iklimlendirme sektörü olarak bölgedeki potansiyeli mutlaka değerlendireceklerini ifade etti.

Türkiye’nin genel ihracatında geçen yılın ve bu yılın temmuz ayları karşılaştırıldığında Şili, Arjantin ve Kolombiya’nın en fazla ihracat artış oranına sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Bakanay, yaptıkları görüşmelerde doğru yolda olduklarını anladıklarının altını çizdi. Bakanay, "Şili'de iklimlendirme ürünlerinin üretimi yok denecek kadar az, tamamen ithalata dayalı bir ekonomileri var ve gümrük vergisi de düşük seviyede. Arjantin'de üretim var ancak sanayisi eski ve kısıtlı. Hükümet son yıllarda gümrük vergilerini düşürme yönünde bir politika izliyor. Tüm bu avantajları lehimize kullanmak istiyoruz. Özellikle ara mamul üreten sanayicimiz için bu pazarın çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada ara mamul üretiminin pahalı olduğunu gördük. Şili ve Arjantin pazarlarından ciddi geri dönüşler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgeye 2019'da tekrar gitmeyi planladıklarını, ziyaretlerine Kolombiya ve Peru'yu da eklemeyi düşündüklerini aktaran Bakanay, İSİB’in uzak pazarlara yönelme stratejisinin çok yerinde bir karar olduğunu, sektörün Avrupa pazarındaki başarısını ve rekabet gücünü buralara da taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Bakanay, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu en kısa sürede atlatacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayarak, İSİB’in hedeflerinden sapmadan yoluna devam edeceğini ve 2018 yılını 5 milyar dolara yakın ihracatla kapatacaklarını kaydetti.