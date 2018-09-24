"İklim değişikliğinin etkilerine karşı mücadele etmek için stratejiler geliştirmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "AB ve Türkiye'nin de iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmaları ve iklim değişikliğinin etkilerini bertaraf etmek için birlikte çalışmaları gerek. Hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele etmek hem de önlenemeyen sonuçlarına uyum sağlamak için ortak stratejiler geliştirmeliyiz." dedi.



Avrupa Birliği (AB) İklim Eylem Haftası kapsamında İKV’de "Türkiye ve Avrupa Birliği'nin Ortak Mücadelesi: İklim Değişikliği" başlıklı panel düzenlendi.



Zeytinoğlu, panelin açılışındaki konuşmasında, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin gelişmesi ve toplumun bu süreçten fayda sağlaması için bilgilendirme faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.



İklim Eylem Haftası münasebetiyle paneli düzenlediklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"AB Bilgi Merkezleri Ağı çerçevesinde düzenlenen bu etkinliklerin amacı, iklim değişikliği konusuna ve etkilerine dikkati çekmek ve yüksek bir farkındalık yaratmak. Gün geçmiyor ki şaşırtıcı ve öngörülemeyen bir iklim olayı ile karşılaşmayalım. Fosil yakıtların giderek artan kullanımı, karbon dioksit ve metan gibi gazların atmosferdeki konsantrasyonunun giderek yükselmesi, ormanların yok olması, çevreyi kirleten endüstriler ve bunun gibi sebepler sıcaklıkların artmasına ve beklenmedik iklim olaylarına neden oluyor.

İklim değişikliği olgusu sonucu sayıları giderek artan kasırga, sel gibi doğa felaketleri hem can kaybına yol açıyor, hem de yüz milyarları bulan maddi zarara sebebiyet veriyor. İklim değişikliğine bağlı olarak, buzulların erimesi ve deniz yüzeyinin yükselmesi sonucunda akıntıların rotasında değişimler, tsunamiler ve toprak kayıpları yaşanıyor."



Zeytinoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 1970’den bugüne kadar dünyada meydana gelen doğal afetlerin sayısının 4 kattan fazla artış gösterdiğine dikkati çekerek, 1880 ve 2012 yıllarında ortalama ısının 0,85 derece arttığını bildirdi.



Ortalama sıcaklıktaki her bir derecelik artış karşısında, tahıl ekininde yüzde 5'lik bir düşüş yaşandığını vurgulayan Zeytinoğlu, buna rağmen iklim değişikliği ile yeterli mücadele yapılamadığını savundu.

Zeytinoğlu, iklim değişikliğinin temel nedenlerinden olan sera gazı emisyonlarının artmaya devam ettiğini belirterek, 1901 ve 2010 yıllarında dünyada ortalama deniz yüzeyinin 19 santimetre yükseldiğini kaydetti.

Kuzey Buz Denizi’nde buzulların 1979’dan beri erimekte olduğunun ve her on yılda 1 milyon kilometre kare alanın kaybedildiğinin bilim insanlarınca tespit edildiğini dile getiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"İklim değişikliğinin beklenmedik ve öngörülemeyen etkileri çok boyutlu ve küresel ölçekte önlemleri gerekli kılıyor. Bazı gazetelerde bir haber çıktı. Bu haberde ticari bir konteyner gemisinin ilk defa olarak Kuzey Deniz rotasını kullanarak, Rusya’nın doğusundaki Vladivostok’tan Saint Petersburg’a ulaşmakta olduğu yazıyordu. Küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi sonucunda mümkün olabilen bu olay, ticaret rotalarının değişmesine ve yeni çatışma konularının da ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tüm dünya gibi AB ve Türkiye’nin de iklim değişikliği ile mücadele konusunda iş birliği yapmaları ve iklim değişikliğinin etkilerini bertaraf etmek için birlikte çalışmaları gerek. Hem iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadele etmek hem de önlenemeyen sonuçlarına uyum sağlamak için ortak stratejiler geliştirmeliyiz."





- "AB desteği 1 milyar avroyu aştı"







AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals de çevre ve iklim değişikliği alanında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, AB'ye katılım sürecinde 27. faslın 2009 yılında müzakerelere açıldığını anımsattı.



Vinals, "AB'nin 2007 yılından bugüne kadar su ve atık yönetiminden altyapıya, biyolojik çeşitliliğin korunmasından kimyasal yönetime kadar geniş bir yelpazede çevre ve iklim değişikliliği alanına yaptığı destek 1 milyar avroyu aştı." dedi.



Son yıllarda AB-Türkiye iş birliğinde iklim değişikliğinin ön plana çıktığını dile getiren Vinals, iklim değişimiyle mücadelenin AB için kilit öncelikte olduğunu belirterek, AB'nin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını kademeli olarak azaltmak için iddialı hedefler koyduğunun altını çizdi.





- Ünlü yönetmen Kaplanoğlu ile söyleşi







Etkinlik kapsamında uluslararası festivallerden ödülle dönen, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına dikkati çeken "Buğday" filmi gösterildi.

Film gösteriminden ardından, İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit'in moderatörlüğünde, filmin senaristi ve yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun katıldığı söyleşi düzenlendi.



