"İki kişi seyahatte uçak, dört kişi seyahatte otomobil cazip"

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, "Eğer bir ya da iki kişi yolculuk yapacaksanız, uçak çok daha ekonomik olabilir ama dört kişilik bir aile için otomobille seyahat daha uygun gelebilir. İki kişilik yolculuklarda eğer erken bilet satın alabiliyorsanız ya da son anda uygun fiyatlı bilet bulabilirseniz, uçakla seyahat otomobile kıyasla daha ekonomik ve süre açısından çok daha avantajlı." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com'dan yapılan yazılı açıklamada tüketicilerin tatil tercihlerine ilişkin bilgi veren Tuğba Hacıbayramoğlu, yapılan analize göre uçak biletini erken satın alanların ulaşım harcamalarının, otobüs ya da özel araçla yolculuk yapanlara kıyasla daha ucuza geldiğini bildirdi.

En popüler rotalardan İzmir'e uçakla yaklaşık 120 liraya gidilip dönülebilirken, araba ile yolculuğun ortalama 600 lirayı bulduğunu belirten Hacıbayramoğlu şunları kaydetti:

"Antalya içinse gidiş dönüş yine yaklaşık 130 liraya uçak bileti bulabilirken, arabayla yolculuk ortalama 500 liraya mal oluyor. Ulaşım harcamaları karşılaştırmasında iki kişilik ve dört kişilik aile olarak iki farklı analiz yaptık. İstanbul'dan İzmir'e gidecek iki kişi, uçak biletini erken alırsa 45 liraya bile bilet bulabiliyor. Otomobille yolculukta ise İstanbul-İzmir arası 472 kilometre. Yaklaşık 500 kilometrelik yolculukta ortalama bir otomobil tek yönde en az 200 lira yakıt harcar.

Gidiş dönüş 400 lira yakıt giderinin yanı sıra, Osmangazi Köprüsü ve Bursa çıkışına kadar paralı yollar için tek yön 91 lira ödemeniz gerekir. Bu durumda gidiş dönüş ortalama bir aracın masrafı yaklaşık 600 lirayı bulacaktır. İzmir'e erken tarihli uçak bileti satın alırsanız uçak yolculuğu çok daha ekonomik olabilir ve zamandan da tasarruf ettirebilir."





- "4 kişilik seyahat arabayla daha uygun"





İstanbul ve Antalya arasında uçak ve otomobil karşılaştırması yapıldığında öncelikle zamandan kazancın daha da belirgin olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, iki şehir arasında yaklaşık 12 saat süren otomobil yolculuğunun uçakta havalimanı işlemleri ile birlikte 4 saat sürdüğünü aktardı.

Hacıbayramoğlu ulaşım harcamasında ise İstanbul-Antalya arası ortalama bir otomobilin tek yönde yaklaşık 250 lira civarı yakıt harcaması yaptığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gidiş dönüşte ise bu harcama 500-600 lirayı bulabilir. Eğer bir ya da iki kişi yolculuk yapacaksanız, uçak çok daha ekonomik olabilir ama dört kişilik bir aile için otomobille seyahat daha uygun gelebilir. Özetle iki kişilik yolculuklarda eğer erken bilet satın alabiliyorsanız ya da son anda uygun fiyatlı bilet bulabilirseniz, uçakla seyahat otomobile kıyasla daha ekonomik ve süre açısından çok daha avantajlı. Üstelik otomobillerin ortalama 10 bin kilometrede bakım masrafı, yetkili servislerde ortalama 500 lira ile 2 bin lira arası değişir. Bu durumda İstanbul-Antalya seyahatinin otomobilinize bakım masrafı da 70-280 lira arası tutabilir. Üstelik aracınız bin 400 kilometrelik fazla yol yapmış olduğu için ikinci elde değer kaybını da hesaplamak gerekebilir."



















