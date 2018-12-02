İKB Başkanı Hajjar: Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası güçlü ortaklığa sahip

ISTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - AA muhabirine İslam Kalkınma Bankasının (İKB) operasyonlarına ve Türkiye'de gerçekleştirdiği projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Hajjar, bankanın yeni iş modeline dair mesajlar verdi.

1975 yılında kurulan ve 4 kıtada 1,7 milyar nüfusa sahip 57 ülkenin üye olduğu bankanın şimdiye kadar üyelerine sağladığı finansman desteği 139 milyar dolara ulaşırken, bunun 11,6 milyar doları Türkiye'ye yapılmış durumda.

İKB Başkanı Hajjar, Türkiye'ye verilen finansmanların yüzde 45'inin son 5 yıllık süreç içerisinde yapıldığının altını çizerken, bu finansmanların sağlıktan, eğitime, ulaşımdan enerjiye pek çok sektörü kapsadığını söyledi.

Ulaşımdan sağlığa desteklenen projeler

"Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası Grubu çok güçlü bir ortaklığa sahip, Türkiye, bankamızın finansmanlarından en çok faydalanan dördüncü ülke konumunda." diyen Hajjar, bankanın Türkiye'de yalnızca yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine 700 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını kaydetti.

Hajjar, bankanın 1.000 megavatın üzerinde yenilenebilir enerji üretimine destek sağladığını ve ülkede 2 milyon tona eşit miktarda karbondioksit salınımını azalttığını belirtti.

Bankanın Türkiye'de desteklediği ulaşım ve sağlık gibi alanlardaki projelerine de değinen Hajjar, "Banka olarak biz, Türkiye'de yüksek hızlı tren, kamu-özel sektör ortaklıklığı ile yapılan Konya ve Manisa şehir hastaneleri, Bilkent Laboratuvarı ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi gibi pek çok projeye destek verdik." dedi.

Türk ihracatçı ve ithalatçılarının da yanında yer aldıklarını ifade eden Hajjar, petrol, kömür, plastik, tekstil, makine gibi önemli alanlarda özel sektörün yeni ve daha zengin pazarlar bulması, verimliliği ve rekabet gücünü artırması için bankanın yardım sunduğunu bildirdi.

Üye ülkelere sunulan destekler

Hajjar, bankanın beş yıllık programı kapsamında üye ülkeleri için entegre ve bütüncül çözümler bulmayı hedeflediğinin altını çizerek, "Üye ülkelerimizde belirtiler yerine, kalkınma zorluklarının sebeplerine odaklandık." dedi.

“Yeni iş modelimiz, istihdamı, ulusal rekabet gücünü ve küresel pazarlara bağlanabilirliği güçlendirecek ve güçlü büyüme hedeflerine yardımcı olacak bir gelişimi teşvik ediyor.” ifadelerini kullanan Hajjar, banka olarak üye ülkelere katma değerli üretimi ve eğitimde kaliteyi teşvik eden uzun dönemli politikalar ve planlar yapmasını önerdiklerini söyledi.

Hajjar, İKB'nin çeşitli sebeplerle ekonomik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan üye ülkeleri desteklediğini ve bu ülkelerin büyümelerine, verimliliklerine ve iş alanlarına yardım ettiğinin altını çizdi.

Bankanın teknoloji, bilim ve inovasyona da yüksek derecede önem verdiğini anlatan Hajjar, İKB'nin halihazırdaki "Engage" ve yeni duyurulan 500 milyon dolar bütçeli "Transfer Fonu" üzerinden bilim adamları ile girişimcileri online platformda buluşturduğunu ve start-up ve KOBİ'lerin fikirlerini desteklediğini belirtti.