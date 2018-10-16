İhracatta 2023 hedefi yüzde 1,5'lik pazar payı

İZMİR (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin en büyük değerinin ihracat olduğunu belirterek, "Dünyadaki ihracattan aldığımız yüzde 1'in altında. Hedefimiz 2023'te dünyadaki ihracat pazarından yüzde 1,5'lik payı almaktır. Öyleyse bizim yapacağız daha çok çalışmak." dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'nda konuşan Gülle, EİB'i gösterdiği ihracat performansından dolayı tebrik etti.

Zahmetsiz rahmetin olmadığını belirten Gülle, ihracatçının yaptığı çalışmaların karşılığını aldığını söyledi.

Göreve geldiğinde Türkiye'nin ekonomi gündeminin normalden daha yoğun olduğunu aktaran Gülle, "Ama anladığımız bir şey var. Tüm Türkiye bunu biliyor. Bu ülkenin en büyük değeri en büyük işi ihracat. Ben şükrediyorum iyi ki ihracat yapıyoruz çünkü ihracat yapmak bu ülkeye en büyük hizmet. Kendimize yaptığımız en büyük iyilik. İç piyasayla da çalışabiliriz ama biz bunu tercih etmedik. Biz dünya ile rekabet ediyoruz." diye konuştu.

İhracatçının yaptığı işin öneminin son zamanlarda daha iyi anlaşıldığını aktaran Gülle, bugün Türkiye'deki herkesin dilinde ihracatın olduğunu kaydetti.

TİM'i, sadece onay ve izin makamı olmaktan çıkarma hedeflerinin bulunduğuna da değinen Gülle, TİM'i ülkenin geleceğine ve vizyonuna hizmet eden bir şekle kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Dünya ihracat pazarında yüzde 1,5'lik pay hedefi

Eylül ayı ihracat rakamlarını Antalya'da açıkladığını anımsatan Gülle, "Yüzde 22,5 artışı açıkladığımızda salonda büyük bir alkışlama oldu. Bugüne kadar gördüğüm bir manzara değildi. Dedim ki, 'Bu iş artık memleket meselesi oldu. Bu iş sadece ihracatçının ihracat meselesi değil. Artık bizim için değil bu ülke için bir şeyler yapar hale geldik. Bizden beklenti büyük. Bunu başarmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Türkiye'de ihracatçının sorunlarıyla ilgilenen ve ihracatçıyı koruyan bir kamunun bulunduğuna işaret eden Gülle, şunları kaydetti:

"Bizim bunun karşılığını vermemiz lazım. Bugün yaşanan parasal dar boğazın altında artırarak ihracat yapıyoruz. Yeni Ekonomik Program (YEP) açıklandı, bu programın ana merkezinde ihracat var. Türkiye eğer büyüyecekse, gelişecekse, kalkınacaksa temelinde ihracat olacak. Yeni pazarlara gitmemiz gerekiyor. Dünyadaki ihracattan aldığımız yüzde 1'in altında. Hedefimiz 2023'te dünyadaki ihracat pazarından yüzde 1,5'lik payı almaktır. Öyleyse bizim yapacağız daha çok çalışmak."

Türk lirası ile ihracat konusunda bu kadar iyi bir performans beklemediklerini aktaran Gülle, "İhracatın yüzde 5,7'si lira ile. Türk lirası ile ihracatın performansı bakımından bu iyi bir rakam. Burada gelinen son uygulama ile ilgili Ankara'da bir çalışma yapılacak. Orada bunun gelinen noktayı, uygulamayı görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyaç var"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de eylül ayında YEP'in açıklandığını belirterek, "Önümüzdeki süreçte Türk insanının refahı için ağırlıklı olarak üretim ve ihracatın önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın dediği gibi Türkiye’nin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Bu başarı nitelikli üretim ve katma değerli ihracattan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eskinazi, ABD ile yaşanan krizin sona ermesi ile Türkiye'deki döviz kuru ve enflasyon ile ilgili rakamların da normalleşeceğini beklediğini vurguladı.

Muhabir: Yusuf Şahbaz