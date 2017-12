AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Daha önce kurduğu şirket ile beton mikseri ithalatı yapan yüksek makine mühendisi Metin Uygur, Aksaray'da ihracat yapmak amacıyla İtalyan bir firma ortaklığıyla açtığı fabrikada üretilen mikserleri başta Avrupa olmak üzere 45 ülkeye ihraç ediyor.

İş makineleri satışı yapmak üzere 1995 yılında Ankara'da şirket kuran Uygur, ithal ettiği mikserleri yurt içinde sektördeki firmalarla buluşturmaya başladı.

Yıllar içinde mikser satışının artması üzerine üretim yapacak bir fabrika kurmaya karar veren Uygur, 2006 yılında İtalyan IMER Grup ortaklığıyla Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı tesiste üretime başladı.

Şu an yılda ürettiği 2 bin mikserle Avrupa'nın en büyük firması olmayı başaran Uygur, üretiminin önemli bir bölümünü yurt dışına gönderiyor.

- "Yılda 2 bin mikser üretiyoruz"



IMER-L&T İş Makinaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye beton mikserlerin daha önce yurt dışından geldiğini, şirketi aracılığıyla yılda 800 mikser ithal ettiklerini söyledi.

Türkiye'de inşaat sektörünün çok geliştiğini ve ihracat yapmak amacıyla İtalyan firmayla görüşmeye başladıklarını dile getiren Uygur, şöyle devam etti:

"İtalya’da firma yetkilileri ile yatırım konularını görüştük. Yatırım yapmanın gerekliliğini, Türkiye'den dünyaya açılmanın daha kolay olacağı konusunda kendileriyle uzun görüşmeler yaptık. Kendilerini ikna ettik. İtalyanlar ülkemize güvendiler ve beraber yatırım yapmaya karar verdik. Bu süreç sancılı oldu ama bugün geldiğimiz noktada Avrupa'nın en büyük ve dünyanın ise sayılı firmaları arasına girmiş bulunmaktayız. Yılda 2 bin mikser üretiyoruz ve 45 ülkeye ihracat yapıyoruz."

- Kamyon üreticileri ile ortak çalışıyor

Uygur, Mercedes-Benz Türk ve Ford Kamyon firmaları ile yapılan anlaşmalar sonucunda yurt dışına kamyona monte edilmiş transmikser ihraç ederek, iş ortaklarına avantaj sağladıklarını aktardı.

Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Uygur, "Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Üretim adedini yılda 3 bine çıkarmak için 12 bin metrekarelik kapalı alanla yeni bir yatırıma başlamış bulunuyoruz. Yatırımı 2018 yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.



Firmanın finans direktörü Ersoy Gedek ise fabrikada beton mikseri üretimi, montajı ve yedek parça satışının yapıldığına değindi.

Türkiye'deki avantajlardan dolayı firmanın İtalya'daki fabrikasını kapattığını ve tek üretim yerinin şu an Aksaray'daki fabrika olduğunu vurgulayan Gedek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde 2009'da yaşanan krizden sonra önemli bir atılım oldu. Türk ekonomisinin giderek canlanması, büyümesi ve sunduğu teşvikler, firmanın yatırım kararını vermesindeki en önemli etken oldu. Bundan dolayı da 2010 yılından itibaren üretimin tamamı İtalya'daki merkez firmadan buraya kaydırıldı. Üretimimiz her yıl kademeli olarak artıyor. Firmamız ilk kurulduğu yıl 100 mikser satışı gerçekleştirdi. Her yıl artış göstererek hem iç piyasada hem ihracatta büyümeye devam etti. Şu an başta Avrupa olmak üzere Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetleri'nin tamamına mikserlerimizi satıyoruz. Türkiye'den dünyanın her yerine mikser satmanın gururunu yaşıyoruz."