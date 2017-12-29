İHRACATIN PARLAYANLARI- Dünyaya çikolatayla

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Çikolata üretimine 28 yıl önce Gaziantep'te küçük bir ekiple başlayan Şölen firması, bugün yüksek teknolojili fabrikalarında imal ettiği çikolataları, aralarında Belçika ve Hollanda gibi çikolata üreticilerinin de bulunduğu 100'den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Şölen Üst Yöneticisi Elif Çoban, AA muhabirine, firmanın ürün çeşitliliğiyle çikolata sektöründe yakaladığı başarıyı ve ihracat hikayesini anlattı.

Şölen'in 1989'da Gaziantep'te, günlük 10 ton üretim kapasiteli 2 bin metrekarelik bir alanda, 50 kişilik küçük bir ekiple iş başı yaptığını belirten Çoban, 1991'de Türk devletlerine ihracatla şirketin önemli bir ivme yakaladığını ve 1998'den itibaren deniz aşırı ülkelere yöneldiğini söyledi.

Çoban, ürün çeşitliliğinin artmasıyla 2001'de Çin, Fransa, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 66 ülkeye ihracat yapmaya başladıklarını ifade ederek, "2005 yılında Gaziantep'te ikinci fabrikamızı açarak kapasitemizi yüzde 30 artırdık. Bizim için en önemli dönüm noktalarından biri 2007 yılında dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality kapsamına girmemiz oldu. Bu süreçte biz de kendi markalaşma yolculuğumuzda önemli markalar yarattık. 2009 yılında bir atılım daha yaparak bisküvi ve kek sektöründe, ürün gamıyla fark yaratacak İstanbul Silivri'deki fabrikamızı faaliyete geçirdik. İstanbul fabrikamızda Biscolata başta olmak üzere birçok ses getiren markaya imza attık." diye konuştu.

- "Hedefimiz küresel oyuncu olmak"

Gaziantep'te yakın zamanda tamamen Endüstri 4.0 özellikli tesislerinin faaliyete geçtiğine işaret eden Çoban, 2012'de başlattıkları bu projeyi, gıda güvenliği alanındaki üst düzey standartları ve üretimdeki yenilikleri gözeterek 5 yılda tamamladıklarını bildirdi.

Çoban, yeni fabrikanın teknoloji bakımından dünyanın ilk üç tesisi arasında yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Buraya yaptığımız toplam 600 milyon liralık yatırımın 430 milyon lirası teçhizat ve teknolojiye harcandı. Yeni tesisimizde akıllı depo, yapay zeka için hatlar ve robotlar yer alıyor. Fabrika, çok gelişmiş bir otomasyon sistemiyle çalışıyor. Bu tesisimiz, gıda güvenliği alanında bizi sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki rakiplerimizden ayrıştıracak, üstün kılacak ve uzun vadede hedeflediğimiz noktalara taşıyacak özelliklere ve donanıma sahip."

Gıda güvenliği, lezzet ve tazeliğin yeni fabrikanın kurulmasındaki üç temel amaç olduğunu anlatan Çoban, "Şölen'in bundan sonraki en büyük hedefi küresel oyuncu olabilmek. Bu tesisle global marka olabilmenin altyapısını hazırladık. Biz bugün adı çikolatayla özdeşleşen ülkelere ihracat yapabiliyorsak, bunu aynı zamanda gıda güvenliğinde sahip olduğumuz güçlü altyapıya ve yüksek teknolojimize borçluyuz." diye konuştu.

- Ortadoğu'ya ihracat "faks"la başladı

Şölen'in Ortadoğu ülkelerine, şirkete gelen bir faksla açıldığını dile getiren Çoban, şöyle konuştu:

"Şölen'in ihracat bölümündeki potansiyeli değerlendirme hedefiyle İhracat Müdürü olarak 1996 yılında göreve getirildim. O günlerde şirkete bir faks gelmiş, Lübnan'dan bir müşteri ürün soruyordu. Bu faksın yanıtsız kaldığını fark ettim ve hemen devreye girdim. O müşterimize önemli bir tonajda mal sevkiyatı yaptık. Şirkete girdikten hemen sonra fark ettiğim bu olay bizim Ortadoğu ülkelerine açılmamıza vesile oldu. Lübnanlı müşterimizin önerisiyle uluslararası bir fuara katıldık ve beklemediğimiz şekilde ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Katıldığımız bu ilk fuarda 60'tan fazla ülkeyi portföyümüze katmayı başardık. O dönemde, o kadar çok tanıtıma ve fuara katıldık ki Dış Ticaret Müsteşarlığından arayıp, hangi fuarın daha verimli olduğu konusunda bizim görüşümüzü soruyorlardı."

- Ciro hedefi 500 milyon dolar

Çoban, yurt dışına en fazla ihracat yapan çikolata şirketleri arasında bulunan Şölen'in 200'ü aşkın ürününü ABD'den Maldivler'e, çikolatayla özdeşleşen Belçika ve Hollanda'ya kadar 100'den fazla ülkeye ihraç ettiğini bildirdi.

Yurt dışında önemli yatırımlar yaptıklarını ve bunların meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Çoban, "Hedeflerimiz doğrultusunda, bulunduğumuz pazarlarda katma değerli ürünlerle varlığımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle kilogram ihracat fiyatımız dünya ortalamasının üstünde. 2016 ciromuz 763 milyon liraydı. 2017 hedefimiz 1 milyar lirayı geçmek. Gelecek yıllar için hedefimizi 500 milyon doları aşmak olarak belirledik. Şölen’in temel değerleri olan yenilikçilik, fark yaratmak ve cesaretle kurulduğumuz günden bu yana sürekli çift haneli büyüme elde ettik." dedi.

Çoban, küresel ölçekli büyüklüğe ve başarıya ulaşmak için gelecek dönemde marka ve teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayarak, bu yıl 53. sırada yer aldıkları dünyanın en önemli şekerleme listelerinden Candy Industry TOP 100'de ilk 20'ye doğru ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

- "İngiltere ve Almanya ofisleri yolda"

Şölen'in bölgesel ofisler kurduğuna dikkati çeken Çoban, şunları kaydetti:

"Şölen, çikolata, kaplamalı ve unlu ürünler pazarı toplamının 7 milyar lira civarında olduğu Türkiye'de sektörünün en fazla ihracat yapan şirketlerinden biri. Hedef pazarlarımızda güçlü bir şekilde var olabilmek için yurt dışı ofisleri açıyoruz. Şu anda Dubai'de, Cezayir'de, Azerbaycan'da, ABD'de, Suudi Arabistan’da ofislerimiz, Levant Bölgesi'nde, Kanada'da, Çin'de ve Latin Amerika'da bölge müdürlüklerimiz bulunuyor. İngiltere ve Almanya ofislerimiz de yolda. Endüstri 4.0'ın tüm unsurlarına sahip Gaziantep fabrikamızla ulaştığımız ileri teknoloji ve güçlü altyapıyla önümüzdeki dönemde de marka yaratmayı sürdürerek, özellikle gelişmiş ülkelerdeki payımızı artırarak global oyuncu olma hedefimize sağlam ve emin adımlarla yürüyoruz."

İhracat yapmak isteyen şirketlere tavsiyelerde de bulunan Çoban, bu şirketlerin öncelikle vizyonlarını net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini, hedef pazarın araştırılıp, ihtiyaçlarının saptanmasının başarıyı da beraberinde getireceğini bildirdi.