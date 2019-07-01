İhracatın 3'te 2'si 'gemi'lerle yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72,7 milyar dolara ulaşırken, söz konusu ihracatın yaklaşık 3'te 2'si deniz yoluyla yapıldı. Deniz araçlarıyla yapılan ihracat bu dönemde yaklaşık 45,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 72 milyar 666 milyon 42 bin dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaretin büyük bölümü deniz ulaşım araçlarıyla yapıldı. Deniz yoluyla yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde 63'ü buldu.

Dış ticarette deniz yolundan sonra en çok kara yolu kullanıldı. Söz konusu dönemde ihracatın yaklaşık yüzde 28'i kara yoluyla, yüzde 8'i hava yoluyla, yüzde 0,6'sı demir yoluyla gerçekleştirildi.Demir yoluyla ihracat yüzde 60 arttı

Ocak-mayıs döneminde ihracatta deniz yolu kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 43,7 milyar dolardan 45,8 milyar dolara çıktı. Kara yoluyla yapılan ihracat tutarı yüzde 3 artışla 20,2 milyar dolara yükselirken, hava yoluyla ihracat yüzde 8,5 artışla 5,6 milyar dolar oldu. Demir yoluyla ihracat ise aynı dönemde yüzde 60 artış kaydederek 403 milyon dolara yaklaştı.

İthalat verilerine bakıldığında, deniz yolunun payının yaklaşık yüzde 55,2, kara yolunun payının yüzde 16,2, hava yolunun payının yüzde 13, demir yolunun payının ise yüzde 0,7 olduğu görüldü.

Türkiye'nin 5 ayda gerçekleştirdiği 84,3 milyar dolarlık ithalatın 46,5 milyar dolarlık kısmı deniz yoluyla, 13,7 milyar dolarlık kısmı kara yoluyla, 10,9 milyar dolarlık kısmı da hava yoluyla gerçekleştirildi. Demir yoluyla yapılan ithalatın tutarı 596,5 milyon dolar olarak belirlendi. Diğer yöntemlerle yapılan ithalatın değeri de 12,6 milyar dolara yaklaştı.